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12 февраля 2020, 13:33

Из Lada Granta сделают однотонный пикап

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Фото: avtonovostidnya.ru
«АвтоВАЗ» планирует расширять линейку коммерческих и специальных автомобилей LADA. Марка может пополниться однотонным пикапом, который соберут на базе народного бестселлера Granta.
Из Lada Granta сделают однотонный пикап

Фото: avtonovostidnya.ru

Производство пикапа поручат дочернему предприятию «АвтоВАЗа» – «ВИС-Авто», которое находится в Тольятти и занимается подобными проектами. «ВИС-Авто» является разработчиком и производителем легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью до 720 кг моделей «ВИС» и специальных автомобилей моделей «БРОНТО» на базе автомобилей LADA. На базе Granta предприятие уже выпускает бортовую платформу и фургон.
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Если «АвтоВАЗ» выпустит однотонный пикап, то автомобиль будет практически единственным в своем сегменте. Грузоподъемность ближайшего конкурента УАЗ Патриот не дотягивает до тонны 235 кг.

Пикап от АвтоВАЗа наверняка станет популярной моделью среди дачников и мелких предпринимателей. Навряд ли концерн запустит в производство автомобиль не изучив запросы потребителей. Сейчас бортовая платформа на базе Lada Granta стоит от 703 тыс. руб., о цене на пикап, как и о сроках появления модели пока ничего не известно.

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Форум ВИС 2347
Авто хорош, но налог не правильный берут как с грузовиков.
Адель
Отзыв о ВИС 2347 2004 года
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Аслан
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
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Из Lada Granta сделают однотонный пикап
Производство пикапа поручат дочернему предприятию «АвтоВАЗа» – «ВИС-Авто», которое находится в Тольятти и занимается подобными проектами. «ВИС-Авто» является разработчиком и производителем легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью до 720 кг моделей «ВИС» и специальных автомобилей моделей «БРОНТО» на базе автомобилей LADA. На базе Granta предприятие уже выпускает бортовую платформу и фургон.{{material_128869}}Если «АвтоВАЗ» выпустит однотонный пикап, то автомобиль будет практически единственным в своем сегменте. Грузоподъемность ближайшего конкурента УАЗ Патриот не дотягивает до тонны 235 кг.Пикап от АвтоВАЗа наверняка станет популярной моделью среди дачников и мелких предпринимателей. Навряд ли концерн запустит в производство автомобиль не изучив запросы потребителей. Сейчас бортовая платформа на базе Lada Granta стоит от 703 тыс. руб., о цене на пикап, как и о сроках появления модели пока ничего не известно.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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