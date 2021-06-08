8 июня 2021, 12:30
Из Lego построили эпичную копию Lamborghini Sian в натуральную величину
Компания Lego представила копию гибридного суперкара Lamborghini Sian в масштабе 1:1. На создание модели ушло более 400 тысяч кубиков, некоторые из которых пришлось изготавливать под заказ.
Дарья Климова Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Фото: Lego
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Авторами впечатляющего проекта выступили специалисты чешского подразделения Lego. Работа продолжалась в общей сложности более 8,7 тысячи часов. При чем почти две трети времени ушло на разработку. Габариты Lego-копии полностью совпадают с оригиналом: длина – 4 980 мм, ширина – 2 101 мм, высота – 1 133 мм. Модель оснащена рабочими фарами и задними фонарями, изготовленными из деталей Lego Technic.
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