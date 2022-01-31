Из Лондона в Нью-Йорк за час: в Китае построят самолет, способный лететь со скоростью более 4300 км/час
Китайский стартап Space Transportation разрабатывает космический самолет Tianxing I, прикрепляемый к ракете. Ее запустят вертикально, во время полета самолет отсоединится от ракеты, когда будет набрана определенная высота, и продолжит полет со скоростью более 2600 миль в час или 4300 км/ч. Как обещают в Space Transportation, добраться из Лондона в Нью-Йорк можно будет всего за один час.
Пекинская компания работает над Tianxing I с 2015 года. Благодаря решениям китайского правительства, которые позволили частным фирмам запускать малые спутники, в стране появилось новое поколение аэрокосмических компаний. Кроме того, некоторым из них даже был предоставлен доступ к военным технологиям, чтобы разрабатывать новаторские технологии двойного назначения с меньшими затратами.
Космический транспорт был частью «второй волны» коммерческих запусков, еще в 2019 году компания впервые продемонстрировала свою будущую ракету. Названная Jiageng-1 и разработанная совместно с Сямыньским университетом, ракета достигла максимальной высоты в 26 км и максимальной скорости 4300 км/ч.
Лётные испытания продлятся до следующего года, свой первый полет с экипажем Tianxing I совершит в 2025 году. Кроме того, Space Transportation также планирует к концу десятилетия запустить орбитальную версию космического самолета.
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