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7 января 2020, 17:41

Из Москвы в Петербург по платной трассе М-11. Мнение рядового водителя

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Фото: соцсети
В одной из петербургских социальных групп пользователь под именем Larisa Gerasimova поделилась своими впечатлениями относительно совершенного на праздничных каникулах автомобильного путешествия из Москвы в Санкт-Петербург по недавно введенной в эксплуатацию магистрали М-11.
Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

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«Мы семьей из 3 человек решились 3 января 2020 года на автопробег по маршруту Домодедово - Санкт-Петербург. Знаем, что в конце 2019 года была построена новая трасса, и нам надо было ее обязательно испытать.

Доехали отлично, дорога - класс, ровная как стекло, но… До Зеленограда она совершенно не освещалась, а выехали мы в 7 утра, такой темноты от платной трассы не ожидали, также нам надо было взять минимум 2 канистры бензина (у нас автомобиль Ford Focus III седан, бензобак не очень большой).

Почитали отзывы о том, что заправки вдоль трассы практически отсутствуют. Зная об этом, залили полный бак в Твери, но до Питера не хватило бензина совсем чуть-чуть. Пришлось стоять в огромной очереди к автоматической заправке (они есть изредка через 100 км друг от друга), в которой только 2 колонки. В очереди потеряли 40 минут.

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя

Фото: соцсети

Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя
Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя
Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя
Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя
Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя
Из Москвы в Петербург по платной трассе М 11 Мнение рядового водителя
Также нет связи: почти всю трассу - никакой, ни Интернета, ни телефонной. Нет телефонов экстренной помощи вдоль трассы, хотя мест отдыха и туалетов достаточно (такие телефоны стоят везде в Европе вдоль платных автобанов в горах, где нет связи). Вышки связи уже установлены, думаю, к лету все со связью будет отлично, с заправками что-то не похоже.

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Общее время в пути, включая дозаправку, составило 7.20 час. Стоимость оплаты в одну сторону - 1900 рублей плюс цена за бензин - полтора бака. Экономия существенная, потому как билеты на самолет и поезд на троих начинаются от 20 тыс. рублей. В общем, путешествовать уже можно однозначно»!

Справка: торжественное открытие высокоскоростной платной магистрали М-11 состоялось в декабре 2019 года. На церемонии присутствовал лично президент Путин. Название для дороги  выбирали всем миром. В итоге остановились на варианте «Нева».

Тогда же сотрудники  Госкомпании «Автодор» совершили командный заезд по вновь открытой магистрали автомобилях на Lada Vesta. Цель была проверить, действительно ли можно доехать из Москвы в Санкт-Петербург меньше, чем за 7 часов. Получилось за 6 часов 14 минут.


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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
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Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
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Из Москвы в Петербург по платной трассе М-11. Мнение рядового водителя
{{material_128238}} «Мы семьей из 3 человек решились 3 января 2020 года на автопробег по маршруту Домодедово - Санкт-Петербург. Знаем, что в конце 2019 года была построена новая трасса, и нам надо было ее обязательно испытать.Доехали отлично, дорога - класс, ровная как стекло, но… До Зеленограда она совершенно не освещалась, а выехали мы в 7 утра, такой темноты от платной трассы не ожидали, также нам надо было взять минимум 2 канистры бензина (у нас автомобиль Ford Focus III седан, бензобак не очень большой).Почитали отзывы о том, что заправки вдоль трассы практически отсутствуют. Зная об этом, залили полный бак в Твери, но до Питера не хватило бензина совсем чуть-чуть. Пришлось стоять в огромной очереди к автоматической заправке (они есть изредка через 100 км друг от друга), в которой только 2 колонки. В очереди потеряли 40 минут. {{gallery_1892}} Также нет связи: почти всю трассу - никакой, ни Интернета, ни телефонной. Нет телефонов экстренной помощи вдоль трассы, хотя мест отдыха и туалетов достаточно (такие телефоны стоят везде в Европе вдоль платных автобанов в горах, где нет связи). Вышки связи уже установлены, думаю, к лету все со связью будет отлично, с заправками что-то не похоже. {{material_128498}} Общее время в пути, включая дозаправку, составило 7.20 час. Стоимость оплаты в одну сторону - 1900 рублей плюс цена за бензин - полтора бака. Экономия существенная, потому как билеты на самолет и поезд на троих начинаются от 20 тыс. рублей. В общем, путешествовать уже можно однозначно»!Справка: торжественное открытие высокоскоростной платной магистрали М-11 состоялось в декабре 2019 года. На церемонии присутствовал лично президент Путин. Название для дороги  выбирали всем миром. В итоге остановились на варианте «Нева». Тогда же сотрудники  Госкомпании «Автодор» совершили командный заезд по вновь открытой магистрали автомобилях на Lada Vesta. Цель была проверить, действительно ли можно доехать из Москвы в Санкт-Петербург меньше, чем за 7 часов. Получилось за 6 часов 14 минут.
2020-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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