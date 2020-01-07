Из Москвы в Петербург по платной трассе М-11. Мнение рядового водителя
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Фото: соцсети
Доехали отлично, дорога - класс, ровная как стекло, но… До Зеленограда она совершенно не освещалась, а выехали мы в 7 утра, такой темноты от платной трассы не ожидали, также нам надо было взять минимум 2 канистры бензина (у нас автомобиль Ford Focus III седан, бензобак не очень большой).
Почитали отзывы о том, что заправки вдоль трассы практически отсутствуют. Зная об этом, залили полный бак в Твери, но до Питера не хватило бензина совсем чуть-чуть. Пришлось стоять в огромной очереди к автоматической заправке (они есть изредка через 100 км друг от друга), в которой только 2 колонки. В очереди потеряли 40 минут.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Справка: торжественное открытие высокоскоростной платной магистрали М-11 состоялось в декабре 2019 года. На церемонии присутствовал лично президент Путин. Название для дороги выбирали всем миром. В итоге остановились на варианте «Нева».
Тогда же сотрудники Госкомпании «Автодор» совершили командный заезд по вновь открытой магистрали автомобилях на Lada Vesta. Цель была проверить, действительно ли можно доехать из Москвы в Санкт-Петербург меньше, чем за 7 часов. Получилось за 6 часов 14 минут.
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