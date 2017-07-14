14 июля 2017, 14:05

Из новых BMW можно будет звонить по Skype

Позиция баварского производителя принципиальна по отношению к некоторому автомобильному ПО. По заявлению компании, модели BMW не будут оснащаться функциями Apple CarPlay и Android Auto. Но премиальность бренда все же требует соответствовать современным технологиям, поэтому «немцы» получат в оснащение другие программы.
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Корпорация Microsoft сообщила о новом проекте в рамках сотрудничества с концерном BMW. В планах - добавить программное обеспечение Skype for Business в информационно-развлекательные системы новых автомобилей. ПО будет встроено в систему BMW iDrive. Нововведение позволит владельцам проводить видеоконференции прямо из салона своего авто.

Пока производитель не уточнил, на каких именно новых моделях будет установлена программа. Известно лишь, что BMW с поддержкой Skype отправятся на рынки США, Германии и Франции. Со временем такие экземпляры распространятся и на другие рынки.

Отметим, что это не первое сотрудничество Microsoft и BMW. На сегодняшний день уже создана платформа Open Mobility, которая включает в себя BMW Connected, персонализированный мобильник BMW, оснащенный облаком хранения информации Microsoft Azure. Позже BMW стала первой автомобильной маркой, чьи модели получили ПО Office 365.

Дизайн и тюнинг БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Из новых BMW можно будет звонить по Skype
{{material_120039}}Корпорация Microsoft сообщила о новом проекте в рамках сотрудничества с концерном BMW. В планах - добавить программное обеспечение Skype for Business в информационно-развлекательные системы новых автомобилей. ПО будет встроено в систему BMW iDrive. Нововведение позволит владельцам проводить видеоконференции прямо из салона своего авто.Пока производитель не уточнил, на каких именно новых моделях будет установлена программа. Известно лишь, что BMW с поддержкой Skype отправятся на рынки США, Германии и Франции. Со временем такие экземпляры распространятся и на другие рынки.Отметим, что это не первое сотрудничество Microsoft и BMW. На сегодняшний день уже создана платформа Open Mobility, которая включает в себя BMW Connected, персонализированный мобильник BMW, оснащенный облаком хранения информации Microsoft Azure. Позже BMW стала первой автомобильной маркой, чьи модели получили ПО Office 365.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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