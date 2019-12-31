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31 декабря 2019, 10:00

Из окна Skoda Octavia вылетела граната. Или не граната?..

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Фото из соцсетей
Полиция Санкт-Петербурга ищет водителя Skoda Octavia, этакого недоброго шутника, который навел шороху на Дунайском путепроводе, соединяющем Московский и Фрунзенский районы.

По информации одного из очевидцев, намедни около 15 часов дня из иномарки прямо на ходу была выброшена дымящаяся петарда. И, вроде, как Новый год – все понятно. Однако коллеги по потоку приняли ее за гранату. Что творилось в головах водителей, можно только представить.

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
Автор поста написал недвусмысленно: «Гранату взорвали на Дунайском путепроводе. Какой-то неадекватный водитель выбросил гранату в окно во время движения в сторону Купчино. Теперь его разыскивает полиция».

Публикацию, как водится, охотно прокомментировали. Бдительные петербуржцы довольно быстро усомнились в том, что это была граната. И их предположения подтвердили полицейские, которые оперативно, после соответствующего сигнала, прибыли на путепровод.

Они-то и заявили: «Нами было установлено, что между водителями двух автомобилей произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda Octavia бросил на дорогу петарду. В результате инцидента пострадавших нет».

Комментариев оказалось много, и все они разные. Роман Захаров: «Чем закончится? Штрафом! И всё. И дальше можно гранаты кидать. Я бы лишил ВУ пожизненно, потому что дорога общего пользования не место для разборок, а также впаял этому клоуну 5 лет условно, чтобы с судимостью и по очень нехорошей статье уже была. Ни хорошей работы, ни кредита в банке клоуну в таком случае уже никогда не видать. После такого, думаю, умников станет поменьше стрелять из автоматов охолощенных и кидать гранаты пусть и страйкбольные»!

Евгений Фролов: «Когда в башке каша, которая позволяет такие выкрутасы, то там в итоге все виноваты кроме него окажутся - типа «что я такого сделал, что со мной так строго, это ж просто шутка такая была». Все п...сы, а я граф Монте Кристо».

Дарья Нонина: «Шкодник» плохо поступил. Ведь кто-нибудь мог и руля дернуть сильно, увидев эту летящую штуковину».

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
Душа болит, когда читаю, что где-то нарочно разбивают такие машины. Но зато мы знаем, что форстеру можно со стопроцентной уверенностью доверить свою жизнь и семью. Максимальные оценки безопасности это вам не просто так.
Димон
Что купить за 250 000 рублей?
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
Sokol
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Из окна Skoda Octavia вылетела граната. Или не граната?..
По информации одного из очевидцев, намедни около 15 часов дня из иномарки прямо на ходу была выброшена дымящаяся петарда. И, вроде, как Новый год – все понятно. Однако коллеги по потоку приняли ее за гранату. Что творилось в головах водителей, можно только представить. {{model_v2_no_show_1168}}Автор поста написал недвусмысленно: «Гранату взорвали на Дунайском путепроводе. Какой-то неадекватный водитель выбросил гранату в окно во время движения в сторону Купчино. Теперь его разыскивает полиция».Публикацию, как водится, охотно прокомментировали. Бдительные петербуржцы довольно быстро усомнились в том, что это была граната. И их предположения подтвердили полицейские, которые оперативно, после соответствующего сигнала, прибыли на путепровод. Они-то и заявили: «Нами было установлено, что между водителями двух автомобилей произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda Octavia бросил на дорогу петарду. В результате инцидента пострадавших нет».Комментариев оказалось много, и все они разные. Роман Захаров: «Чем закончится? Штрафом! И всё. И дальше можно гранаты кидать. Я бы лишил ВУ пожизненно, потому что дорога общего пользования не место для разборок, а также впаял этому клоуну 5 лет условно, чтобы с судимостью и по очень нехорошей статье уже была. Ни хорошей работы, ни кредита в банке клоуну в таком случае уже никогда не видать. После такого, думаю, умников станет поменьше стрелять из автоматов охолощенных и кидать гранаты пусть и страйкбольные»!Евгений Фролов: «Когда в башке каша, которая позволяет такие выкрутасы, то там в итоге все виноваты кроме него окажутся - типа «что я такого сделал, что со мной так строго, это ж просто шутка такая была». Все п...сы, а я граф Монте Кристо».Дарья Нонина: «Шкодник» плохо поступил. Ведь кто-нибудь мог и руля дернуть сильно, увидев эту летящую штуковину».
2019-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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