Из окна Skoda Octavia вылетела граната. Или не граната?..
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По информации одного из очевидцев, намедни около 15 часов дня из иномарки прямо на ходу была выброшена дымящаяся петарда. И, вроде, как Новый год – все понятно. Однако коллеги по потоку приняли ее за гранату. Что творилось в головах водителей, можно только представить.
Публикацию, как водится, охотно прокомментировали. Бдительные петербуржцы довольно быстро усомнились в том, что это была граната. И их предположения подтвердили полицейские, которые оперативно, после соответствующего сигнала, прибыли на путепровод.
Они-то и заявили: «Нами было установлено, что между водителями двух автомобилей произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda Octavia бросил на дорогу петарду. В результате инцидента пострадавших нет».
Комментариев оказалось много, и все они разные. Роман Захаров: «Чем закончится? Штрафом! И всё. И дальше можно гранаты кидать. Я бы лишил ВУ пожизненно, потому что дорога общего пользования не место для разборок, а также впаял этому клоуну 5 лет условно, чтобы с судимостью и по очень нехорошей статье уже была. Ни хорошей работы, ни кредита в банке клоуну в таком случае уже никогда не видать. После такого, думаю, умников станет поменьше стрелять из автоматов охолощенных и кидать гранаты пусть и страйкбольные»!
Евгений Фролов: «Когда в башке каша, которая позволяет такие выкрутасы, то там в итоге все виноваты кроме него окажутся - типа «что я такого сделал, что со мной так строго, это ж просто шутка такая была». Все п...сы, а я граф Монте Кристо».
Дарья Нонина: «Шкодник» плохо поступил. Ведь кто-нибудь мог и руля дернуть сильно, увидев эту летящую штуковину».
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