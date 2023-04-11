Из Петербурга в Симферополь запустят автобусный маршрут

Приближается сезон отпусков, а многие россияне уже давно распланировали, где проведут майские праздники. Добраться в Крым из Петербурга можно сейчас только на автомобиле или на поезде. Петербургские власти решили предложить жителям города альтернативный вариант – автобус. С 29 апреля из Северной столицы запустят автобусный маршрут в Симферополь, пишет Gazeta.SPb

Автобус будет ходить раз в неделю – по субботам. Он будет отправляться с петербургского автовокзала в 7 часов утра, а прибывать в Симферополь в 9 часов вечера следующего дня. Таким образом, пассажирам предстоит провести в автобусе 38 часов. За взрослый билет придется заплатить 8 050 рублей, а за детский – 4 025 рублей. Сейчас добраться на автобусе в Крым из Петербурга можно только минимум с одной пересадкой в Москве.

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