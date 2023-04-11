Из Петербурга в Симферополь запустят автобусный маршрут
Автобус будет ходить раз в неделю – по субботам. Он будет отправляться с петербургского автовокзала в 7 часов утра, а прибывать в Симферополь в 9 часов вечера следующего дня. Таким образом, пассажирам предстоит провести в автобусе 38 часов. За взрослый билет придется заплатить 8 050 рублей, а за детский – 4 025 рублей. Сейчас добраться на автобусе в Крым из Петербурга можно только минимум с одной пересадкой в Москве.
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Представлен топовый BMW XM Label Red: почти 750 сил и 3,7 секунды до «сотни»
Компания BMW представила флагманский кроссовер BMW XM Label Red – самую мощную серийную М-модель в истории. Автомобиль развивает без малого 750 лошадиных сил и почти 1000 Нм максимального крутящего момента.Читать далее
-
12.04.2023, 15:56
Кроссовер с тремя детьми улетел в кювет на «Скандинавии»: мать не справилась с управлением
Утром в среду, 12 апреля, на трассе «Скандинавия» произошла авария – кроссовер Renault Duster вылетел с дороги в кювет. В результате, мать и трое ее детей оказались в больнице.Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
12.04.2023, 14:13
Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет
Президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, рассказал, почему нашествие китайских автомобилей на Россию – это хорошо для всех.Читать далее
-
12.04.2023, 12:23
Как не допустить распространение ржавчины на автомобиле после зимы
Резкая смена температур в сочетании с осевшими на корпусе реагентами в состоянии нанести весной серьезный ущерб кузову автомобиля. Эксперты рассказали, как эффективно бороться с коррозией.Читать далее
-
12.04.2023, 07:57
Названы самые узнаваемые автомобильные бренды: Tesla опередила Toyota
Компания American Trucks провела опрос среди американских автолюбителей и выяснила, логотипы каких брендов знают лучше всего. Результат оказался неожиданным. Немецкие бренды оказались более запоминающимися, чем японские, а Tesla опередила и Toyota, и Mercedes-Benz.Читать далее
-
12.04.2023, 07:14
Представлен топовый BMW XM Label Red: почти 750 сил и 3,7 секунды до «сотни»
Компания BMW представила флагманский кроссовер BMW XM Label Red – самую мощную серийную М-модель в истории. Автомобиль развивает без малого 750 лошадиных сил и почти 1000 Нм максимального крутящего момента.Читать далее
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