Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город
В пресс-службе Пулково подсчитали, что в 2023 году из Санкт-Петербурга в Узбекистан улетели 450 тысяч человек. Новые дополнительные авиарейсы позволят пассажирам легче и быстрее добраться до узбекских городов, предлагая больше возможностей для путешествий и деловых поездок.
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-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
-
14.02.2024, 11:17
Автомеханик раскрыл три секрета моторов-миллионников. Так может каждый
Рассказы о моторах-миллионниках моделей былых лет многие автомобилисты считают легендами, недоступными для современных машин. Однако, сервисмены уверены, что при соблюдении ряда условий приблизиться к миллиону пройденных километров сможет практический любой двигатель.Читать далее
-
14.02.2024, 08:53
Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России
На протяжении последних двух лет китайские автопроизводители наращивали долю на российском рынке. К настоящему моменту она достигла уровня 60%, который можно считать максимальным. В этом сегменте китайские бренды будут бороться между собой.Читать далее
-
14.02.2024, 07:05
Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины
По словам дилеров, дефицит новых автомобилей, образовавшийся в России в 2022 году, глобально преодолен. Главная заслуга принадлежит китайским брендам, которые на протяжении последних двух лет активно заполняли освободившиеся на авторынке ниши.Читать далее
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