Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город

14.02.2024, 08:53

Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России

На протяжении последних двух лет китайские автопроизводители наращивали долю на российском рынке. К настоящему моменту она достигла уровня 60%, который можно считать максимальным. В этом сегменте китайские бренды будут бороться между собой.Читать далее