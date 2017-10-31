Из порта в Усть-Луги отныне можно ехать с ветерком
Как заметил министр транспорта России Максим Соколов, с вводом в эксплуатацию этого участка завершено обустройство начального отрезка важнейшей магистрали Европа — Западный Китай, связывающей Усть-Лугу с китайским портом Ляньюньган. А досрочное завершение работ на автодороге позволяет расширить транзитный и транспортно-логистический потенциал РФ.
|
«
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Открытие нового участка дороги дает возможность соблюдать баланс экономических и социальных интересов, позволяя, с одной стороны, развивать автомобильные перевозки, а с другой — создавать дополнительные возможности для развития расположенных здесь населенных пунктов
»
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов, реконструкция участка подъезда к МТП Усть-Луга с 40 по 52 км велась в 3 этапа. Первый - протяженностью 4,3 км был завершен в 2015-м. На сегодняшний день работы выполнены на 2 и 3 этапах протяженностью 6,893 км – от развязки с автодорогой «Северная» до примыкания к существующей дороге южнее деревни Ручьи. Общая протяженность участка реконструкции 40–52 км (подъезд к д. Ручьи) составляет 11,193 км.
Только что введенная в эксплуатацию дорога огибает территорию Усть-Лужского бункеровочного комплекса, пересекает «Северную» дорогу и участок строящейся Октябрьской железной дороги, а затем вдоль неё, в обход населенных пунктов Слобода, Югантово, Красная Горка, Сменково, Дубки, выходит на существующую дорогу южнее деревни Ручьи.
Ввод в эксплуатацию полностью всей подъездной дороги к порту позволяет автомобилям сократить время в пути более чем на 30 минут, повысить уровень комфорта и качества пассажирских и грузовых перевозок. Расчетная скорость движения на новом участке дороги составляет 120 км/ч.
Справка
52-километровый подъезд к МТП «Усть-Луга» от трассы А-180 «Нарва» строился и вводился в эксплуатацию этапами. В 2014 году введены в эксплуатацию развязка на автодороге «Нарва» (112 км) и участок подъезда к порту с 16 по 40 км. В 2015 году был открыт участок с 0 по 16 подъезд к порту, а также выполнен первый этап работ на участке с 40 по 52 км.
Общая стоимость работ в рамках проекта составляет порядка 20 млрд 886,4 млн рублей.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное