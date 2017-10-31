31 октября 2017, 12:49

Из порта в Усть-Луги отныне можно ехать с ветерком

Сегодня утром открыто рабочее движение по последнему 12-километровому участку подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» от федеральной трассы А-180 «Нарва».
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Из порта в Усть-Луги отныне можно ехать с ветерком

Как заметил министр транспорта России Максим Соколов, с вводом в эксплуатацию этого  участка завершено обустройство начального отрезка важнейшей магистрали  Европа — Западный Китай, связывающей Усть-Лугу с китайским портом Ляньюньган. А досрочное завершение работ на автодороге позволяет расширить транзитный и транспортно-логистический потенциал РФ.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Открытие нового участка дороги дает возможность соблюдать баланс экономических и социальных интересов, позволяя, с одной стороны, развивать автомобильные перевозки, а с другой — создавать дополнительные возможности для развития расположенных здесь населенных пунктов »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов, реконструкция участка подъезда к МТП Усть-Луга с 40 по 52 км велась в 3 этапа. Первый - протяженностью 4,3 км был завершен в 2015-м. На сегодняшний день работы выполнены на 2 и 3 этапах протяженностью 6,893 км – от развязки с автодорогой «Северная» до примыкания к существующей дороге южнее деревни Ручьи. Общая протяженность участка реконструкции 40–52 км (подъезд к д. Ручьи) составляет 11,193 км.

Только что введенная в эксплуатацию дорога огибает территорию Усть-Лужского бункеровочного комплекса, пересекает «Северную» дорогу и участок строящейся Октябрьской железной дороги, а затем вдоль неё, в обход населенных пунктов Слобода, Югантово, Красная Горка, Сменково, Дубки, выходит на существующую дорогу южнее деревни Ручьи.

Ввод в эксплуатацию полностью всей подъездной дороги к порту позволяет автомобилям сократить время в пути более чем на 30 минут, повысить уровень комфорта и качества пассажирских и грузовых перевозок. Расчетная скорость движения на новом участке дороги составляет 120 км/ч.

Справка

52-километровый подъезд к МТП «Усть-Луга» от трассы А-180 «Нарва» строился и вводился в эксплуатацию этапами. В 2014 году введены в эксплуатацию развязка на автодороге «Нарва» (112 км) и участок подъезда к порту с 16 по 40 км. В 2015 году был открыт участок с 0 по 16 подъезд к порту, а также выполнен первый этап работ на участке с 40 по 52 км.

Общая стоимость работ в рамках проекта составляет порядка 20 млрд 886,4 млн рублей.

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Из порта в Усть-Луги отныне можно ехать с ветерком
Как заметил министр транспорта России Максим Соколов, с вводом в эксплуатацию этого  участка завершено обустройство начального отрезка важнейшей магистрали  Европа — Западный Китай, связывающей Усть-Лугу с китайским портом Ляньюньган. А досрочное завершение работ на автодороге позволяет расширить транзитный и транспортно-логистический потенциал РФ.{{person_50_Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Открытие нового участка дороги дает возможность соблюдать баланс экономических и социальных интересов, позволяя, с одной стороны, развивать автомобильные перевозки, а с другой — создавать дополнительные возможности для развития расположенных здесь населенных пунктов}}Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов, реконструкция участка подъезда к МТП Усть-Луга с 40 по 52 км велась в 3 этапа. Первый - протяженностью 4,3 км был завершен в 2015-м. На сегодняшний день работы выполнены на 2 и 3 этапах протяженностью 6,893 км – от развязки с автодорогой «Северная» до примыкания к существующей дороге южнее деревни Ручьи. Общая протяженность участка реконструкции 40–52 км (подъезд к д. Ручьи) составляет 11,193 км.Только что введенная в эксплуатацию дорога огибает территорию Усть-Лужского бункеровочного комплекса, пересекает «Северную» дорогу и участок строящейся Октябрьской железной дороги, а затем вдоль неё, в обход населенных пунктов Слобода, Югантово, Красная Горка, Сменково, Дубки, выходит на существующую дорогу южнее деревни Ручьи.Ввод в эксплуатацию полностью всей подъездной дороги к порту позволяет автомобилям сократить время в пути более чем на 30 минут, повысить уровень комфорта и качества пассажирских и грузовых перевозок. Расчетная скорость движения на новом участке дороги составляет 120 км/ч.Справка52-километровый подъезд к МТП «Усть-Луга» от трассы А-180 «Нарва» строился и вводился в эксплуатацию этапами. В 2014 году введены в эксплуатацию развязка на автодороге «Нарва» (112 км) и участок подъезда к порту с 16 по 40 км. В 2015 году был открыт участок с 0 по 16 подъезд к порту, а также выполнен первый этап работ на участке с 40 по 52 км. Общая стоимость работ в рамках проекта составляет порядка 20 млрд 886,4 млн рублей.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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