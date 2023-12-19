Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой
Билеты на такие рейсы будут продаваться с открытой датой и временем. Пассажир сможет улететь в любой момент, разумеется, при наличии мест, пишет издание GazetaSPb. По другой версии, новый формат предложат часто летающим пассажирам, которые смогут купить абонемент на фиксированное количество рейсов. С таким предложением Аэрофлот сможет запросто конкурировать с «Сапсанами». Именно поэтому первым аэропортом выбрали Внуково. Рядом с ним недавно открыли станцию метро и путь до центра столицы теперь занимает не более получаса.
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19.12.2023, 12:56
Hyundai решилась продать свои российские активы и назвала имя покупателя
Корейский концерн Hyundai Motor Company до последнего не хотел продавать свои российские активы. Сейчас автопроизводитель официально объявил о продаже своего производственного комплекса на севере Петербурга. Детали сделки обсуждаются.Читать далее
-
19.12.2023, 10:42
Как изменились за год цены запчастей (подорожали не все)
В ситуации, когда все вокруг дорожает, цены на автозапчасти тоже ползут вверх. Но процесс этот неоднороден. Одни запчасти дорожают быстрее других, а некоторые и вовсе становятся дешевле.Читать далее
-
19.12.2023, 10:09
Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Cудья приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме, а также штрафу в размере 1 млн долларов за фальсификации успехов компании. И это он еще легко отделался.Читать далее
-
19.12.2023, 09:30
Муж с женой проехали на кроссовере Nissan от Северного полюса к Южному
Весной 2023 года Крис и Джули Рэмси отправились на электрическом кроссовере Nissan Ariya в эпичное путешествие протяженностью 30 тысяч километров, от Северного полюса к Южному.Читать далее
-
19.12.2023, 08:57
Орбан обменял одну лошадиную силу на 435: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал!»
В Будапеште прошла встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По традиции, главы двух стран обменялись ценными подарками.Читать далее
-
19.12.2023, 08:11
Эксперты рассказали, сколько стоит парковка в аэропортах России: самая дорогая в Петербурге и Сочи
В преддверии новогодних каникул эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о стоимости парковки в крупнейших аэропортах страны. Как оказалось, в Москве – самые доступные цены.Читать далее
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