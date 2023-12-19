Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой

Новую систему авиасообщения Пулково совместно с Аэрофлотом начнут тестировать летом 2024 года. На первом этапе самолеты будут летать через каждые 20 – 30 минут в московский аэропорт Внуково. Главная задача для службы безопасности Пулково – обеспечить быструю систему досмотра и регистрации при условии более тщательного контроля пассажиров и багажа. Вероятно, потребуется создать отдельный гейт для пассажиров и вносить сведения о них в особую базу данных.

Билеты на такие рейсы будут продаваться с открытой датой и временем. Пассажир сможет улететь в любой момент, разумеется, при наличии мест, пишет издание GazetaSPb. По другой версии, новый формат предложат часто летающим пассажирам, которые смогут купить абонемент на фиксированное количество рейсов. С таким предложением Аэрофлот сможет запросто конкурировать с «Сапсанами». Именно поэтому первым аэропортом выбрали Внуково. Рядом с ним недавно открыли станцию метро и путь до центра столицы теперь занимает не более получаса.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах