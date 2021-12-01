Из рестораторов в водители Uber: крутой поворот в карьере
Карьера в индустрии питания
Михаэль начал работать в ресторанном бизнесе сразу после школы. Начал он с должности официанта и уже к 23 годам продвинулся до управляющего маленьким ресторанчиком. За почти 30-летнюю карьеру он поработал управляющим во многих ресторанах, в том числе в известных сетях. На момент ухода из индустрии (в феврале 2020 года) он получал примерно 3600 долларов в неделю, при этом если ему доводилось в неделю работать менее 45 часов, это было чудом!
Очень часто он работал допоздна, редко виделся с детьми. Если же он работал в ресторане, который закрывался пораньше, то рабочие смены были удобнее, но и зарплата сильно уменьшалась. Быть управляющим рестораном, означает быть им 24/7, а его телефон не умолкал даже в выходные. Единственные дни в году, когда он мог вздохнуть с облегчением, были Рождество и День Благодарения, поскольку рестораны в эти дни не работали. Так что на момент начала пандемии Михаэль не мог бы назвать свою должность – работой мечты.
Uber доставка
Когда весной 2020 года США, как и во всем мире, стали закрываться рестораны, Михаэль остался без работы. Само собой, найти работу в ресторанной индустрии было невозможно, а летнее послабление 2020 оказалось недолгим. Михаэль в сентябре 2020 года по рекомендации своего друга устроился водителем в Uber и стал заниматься доставкой еды.
Его доход несколько уменьшился, стал менее стабильным, в апреле 2021 он получал 1250 долларов в неделю, а в октябре этого года только 900. Но Михаэль даже не думает возвращаться в ресторанную индустрию! Теперь он сам регулирует свой график, когда дети живут неделю у него, он работает только днем, пока они в школе. Когда дети живут с матерью, Михаэль работает с 7 утра и до 9 вечера, при этом в остальное время его телефон молчит, и выходные он проводит так, как ему хочется!
На вопрос, почему он не хочет вернуться к нормальной карьере, Урбах ответил, что изменения, которые вызвала пандемия в ресторанном бизнесе, это то, что давно назрело. Персонал в заведениях часто перегружен, поэтому текучка кадров там огромная, это не та сфера, где очень многие хотят работать постоянно.
Урбах верит, что в будущем принципы ресторанного бизнеса сильно изменятся, оно во многом перейдет «на колеса». Так что новая ступень в его карьере не шаг назад, а движение в будущее.
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