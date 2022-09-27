Из России может уйти еще один автопроизводитель

Ранее мы писали Mazda хочет свернуть производство в России вслед за Toyota Mazda подумывает прекратить производство автомобилей на отечественном заводе во Владивостоке. Японская компания ... Читать далее

Японский производитель внедорожников и коммерческой техники Isuzu рассматривает возможность прекратить выпуск автомобилей в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на японское издание Yomiuri. До марта 2022 года автомобили бренда собирали на заводе в Ульяновске. Затем производство было приостановлено из-за трудностей с логистикой и нехваткой комплектующих.

Компания Isuzu вышла на российский рынок в 2006 году. В актуальном модельном ряду представлена богатая линейка шасси коммерческой техники массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. В 2021 году в Ульяновске собрали 3,7 тыс. автомобилей Isuzu, а чистая прибыль компании АО «Исузу Рус» составила 984 млн рублей. В этом году японцы рассчитывали увеличить объемы производства в 1,5 раза, но изменившиеся обстоятельства заставили задуматься о закрытии предприятия.

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