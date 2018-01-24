24 января 2018, 07:54

Из России по стандартам. Будущее экспорта машин

Времена, когда признаком качества автомобиля считалось месторасположение завода, где он выпускается, миновали. Теперь все конвейеры трудятся по единым мировым стандартам автогигантов. Именно поэтому страны, где производственные издержки ниже, обладают отличным экспортным потенциалом. Россия – не исключение.
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Из России по стандартам. Будущее экспорта машин

Все больше машин уезжает из нашей страны в другие. По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского экспорта легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2017 года составил почти 37 тыс. единиц. Это на 34,8% больше, чем за тот же период годичной давности. Примечательно, что в статистике не учитывают поставки в  страны Таможенного Союза.

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Более 40% зарубежных продаж приходится на Skoda: в общей сложности было экспортировано около 15,7 тыс. штук. При этом практически весь этот объем приходится на кроссовер Yeti. На втором месте среди брендов располагается отечественная Lada с долей в 25% и 9,4 тыс. проданных авто. «Серебро» принадлежит компании Renault, которая экспортировала за пределы России около 3,4 тыс. легковых машин. Также популярностью за рубежом пользовались Hyundai, Volkswagen и УАЗ – объем экспорта каждого из этих производителей превысил 1000 автомобилей.

А вот российские автозаводы за 11 месяцев 2017-го отправили за пределы Таможенного Союза 36 950 легковых автомобилей. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (27400 шт.). Очевидно, что экспортное направление в нашей стране набирает обороты и, как следствие, нуждается в поддержке.

Минпромторг РФ выступил с предложением субсидировать экспортные машины. В частности, ведомство предлагает давать скидку в размере 50 тыс. рублей. Правда, такая преференция будет предлагаться в обмен на утилизируемые автомобили, возраст которых должен быть не менее 10 лет. Что касается продаваемого автомобиля, то он должен быть произведен не позднее 1 октября 2017 года. Такое нововведение, по замыслу Минпромторга, должно заметно увеличить спрос на российские машины и, как следствие, увеличить экспорт.
 
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Основное преимущество инициативы в том, что таким образом государство стимулирует продажи российских автомобилей за рубежом, помогая отечественным автопроизводителям, которые еще ощущают на себе падение российского рынка в 2014-2016 годах. Правда, инициатива имеет и свои недостатки. Минпромторг планирует нарастить объемы экспорта автомобилей, собранных в России, путем субсидирования скидки при продаже автомобилей за рубежом. Размер субсидии при этом составит 722,5 евро (по актуальному курсу). Схема станет эффективной для отечественных брендов только на традиционных для них рынках – в странах СНГ, Восточной Европы, на Кубе, в Египте и пр.

Помимо этого иностранным покупателям российских автомобилей в ближайшее время будут предоставлены льготные автокредиты при покупке машин нашего производства.  Эта мера обусловлена разницей кредитных ставок на российские и иностранные автомобили, которые выдаются зарубежными банками. Например, кредитная ставка на покупку Lada Vesta составляет 4–5% в европейских странах при этом автомобили европейских марок предоставляются в кредит под 0,2–0,5%, но не более 1%.

Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр» « В России скидка по средней рыночной ставке автокредита в 16,2% с учетом льгот составит 9,5%. Снижение ставки компенсирует государство. Если ставки по кредитам на покупку российских автомобилей станут конкурентоспособными на зарубежных рынках, мера, скорее всего, внесет заметный вклад в развитие автомобильного экспорта России »
Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр»
Как считают специалисты, сегодня в поддержке экспорта не хватает субсидий на затраты на подготовку производства техники под требования зарубежных рынков. Сейчас финансируется НИОКР на экспортные модификации, это очень значимая поддержка, но подготовка производства при этом занимает большую часть денег.

Тем не менее, в условиях сократившегося рынка для российского автопрома актуальны обе меры: и поддержка развития внутреннего рынка и стимулирование экспортного направления. Качество российских автомобилей растет, и они обладают серьезным потенциалом для завоевания зарубежных рынков.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Поддерживаем эти меры, поскольку любое положительное упоминание о России - это всегда плюс. Экспорт транспорта существовал и в период СССР,  и в сегодняшней экономической и политической ситуации продвижение экспорта - одно из приоритетных направлений деятельности Минпромторга. Особенно хорошо – льготные кредиты, на внутреннем рынке они позволили многим гражданам стать водителями »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Ожидается, что российское правительство выделит в текущем году около 30 млрд руб. для поддержки экспортного направления. Тем не менее, для популяризации российских машин за рубежом одних лишь субсидий недостаточно. Прежде всего, поставляемые в другие страны товары должны обладать безупречным качеством. Также стоит позаботиться о расширении модельного ряда и адаптации машин под климатические и дорожные условия отдельных государств.

Наконец, возможная мера увеличения спроса на наши автомобили - это предложение, состоящие из полного спектра услуг, так называемого «под ключ»: с постпродажным обслуживанием. Безусловно, покупателями такого комплекта услуг могут быть коммерческие организации, для которых российское предложение будет гораздо выгоднее местных аналогов. Другое дело, что во многих странах, куда вывозят российские машины, действуют постоянные программы поддержки спроса потребителей. Получается, что даже несмотря на удобный курс и низкие производственные затраты купить автомобиль в Европе, сделанный в той же Европе, выгоднее, чем везти такой же из России.

Плюсы и минусы
Экспорт обеспечит загруженность заводов и, как следствие, увеличит рабочие места.Продукция должна отвечать высокому уровню качества.
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Из России по стандартам. Будущее экспорта машин
Все больше машин уезжает из нашей страны в другие. По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского экспорта легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2017 года составил почти 37 тыс. единиц. Это на 34,8% больше, чем за тот же период годичной давности. Примечательно, что в статистике не учитывают поставки в  страны Таможенного Союза. {{material_122110}} Более 40% зарубежных продаж приходится на Skoda: в общей сложности было экспортировано около 15,7 тыс. штук. При этом практически весь этот объем приходится на кроссовер Yeti. На втором месте среди брендов располагается отечественная Lada с долей в 25% и 9,4 тыс. проданных авто. «Серебро» принадлежит компании Renault, которая экспортировала за пределы России около 3,4 тыс. легковых машин. Также популярностью за рубежом пользовались Hyundai, Volkswagen и УАЗ – объем экспорта каждого из этих производителей превысил 1000 автомобилей.А вот российские автозаводы за 11 месяцев 2017-го отправили за пределы Таможенного Союза 36 950 легковых автомобилей. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (27400 шт.). Очевидно, что экспортное направление в нашей стране набирает обороты и, как следствие, нуждается в поддержке.Минпромторг РФ выступил с предложением субсидировать экспортные машины. В частности, ведомство предлагает давать скидку в размере 50 тыс. рублей. Правда, такая преференция будет предлагаться в обмен на утилизируемые автомобили, возраст которых должен быть не менее 10 лет. Что касается продаваемого автомобиля, то он должен быть произведен не позднее 1 октября 2017 года. Такое нововведение, по замыслу Минпромторга, должно заметно увеличить спрос на российские машины и, как следствие, увеличить экспорт. {{gallery_143}}Основное преимущество инициативы в том, что таким образом государство стимулирует продажи российских автомобилей за рубежом, помогая отечественным автопроизводителям, которые еще ощущают на себе падение российского рынка в 2014-2016 годах. Правда, инициатива имеет и свои недостатки. Минпромторг планирует нарастить объемы экспорта автомобилей, собранных в России, путем субсидирования скидки при продаже автомобилей за рубежом. Размер субсидии при этом составит 722,5 евро (по актуальному курсу). Схема станет эффективной для отечественных брендов только на традиционных для них рынках – в странах СНГ, Восточной Европы, на Кубе, в Египте и пр. Помимо этого иностранным покупателям российских автомобилей в ближайшее время будут предоставлены льготные автокредиты при покупке машин нашего производства.  Эта мера обусловлена разницей кредитных ставок на российские и иностранные автомобили, которые выдаются зарубежными банками. Например, кредитная ставка на покупку Lada Vesta составляет 4–5% в европейских странах при этом автомобили европейских марок предоставляются в кредит под 0,2–0,5%, но не более 1%. {{person_47_ В России скидка по средней рыночной ставке автокредита в 16,2% с учетом льгот составит 9,5%. Снижение ставки компенсирует государство. Если ставки по кредитам на покупку российских автомобилей станут конкурентоспособными на зарубежных рынках, мера, скорее всего, внесет заметный вклад в развитие автомобильного экспорта России}} Как считают специалисты, сегодня в поддержке экспорта не хватает субсидий на затраты на подготовку производства техники под требования зарубежных рынков. Сейчас финансируется НИОКР на экспортные модификации, это очень значимая поддержка, но подготовка производства при этом занимает большую часть денег. Тем не менее, в условиях сократившегося рынка для российского автопрома актуальны обе меры: и поддержка развития внутреннего рынка и стимулирование экспортного направления. Качество российских автомобилей растет, и они обладают серьезным потенциалом для завоевания зарубежных рынков. {{person_111_Поддерживаем эти меры, поскольку любое положительное упоминание о России - это всегда плюс. Экспорт транспорта существовал и в период СССР,  и в сегодняшней экономической и политической ситуации продвижение экспорта - одно из приоритетных направлений деятельности Минпромторга. Особенно хорошо – льготные кредиты, на внутреннем рынке они позволили многим гражданам стать водителями}}Ожидается, что российское правительство выделит в текущем году около 30 млрд руб. для поддержки экспортного направления. Тем не менее, для популяризации российских машин за рубежом одних лишь субсидий недостаточно. Прежде всего, поставляемые в другие страны товары должны обладать безупречным качеством. Также стоит позаботиться о расширении модельного ряда и адаптации машин под климатические и дорожные условия отдельных государств.Наконец, возможная мера увеличения спроса на наши автомобили - это предложение, состоящие из полного спектра услуг, так называемого «под ключ»: с постпродажным обслуживанием. Безусловно, покупателями такого комплекта услуг могут быть коммерческие организации, для которых российское предложение будет гораздо выгоднее местных аналогов. Другое дело, что во многих странах, куда вывозят российские машины, действуют постоянные программы поддержки спроса потребителей. Получается, что даже несмотря на удобный курс и низкие производственные затраты купить автомобиль в Европе, сделанный в той же Европе, выгоднее, чем везти такой же из России.
2018-01-24
Автор: Арина Милая
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