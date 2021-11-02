Из России уходит самый доступный автомобиль Geely (почему?)
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
В последней партии было хэтчбеки Geely GS, оснащенные 1,8-литровым турбомотором (133 л.с., 170 Нм) и 6-диапазонным «роботом» 6DCT. Цены начинались от 1 319 990 рублей. Хэтчбек GS был самым доступной моделью Geely в России. Теперь эта роль перешла к Coolray, который стоит от 1 406 990 рублей. Теоретически, Geely еще может возобновить поставки GS в Россию, Одобрение типа транспортного средства действует до июня 2022 года. Но за прошедшее время модель успела пережить рестайлинг и получить новый 1,4-литровый турбомотор, которого в актуальном российском ОТТС нет. Велика вероятность, что Geely GS вернется в Россию уже после смены поколения.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий