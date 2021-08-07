Из рук в руки: за Ferrari Daytona Spider 365 GTS/4 просят 2 450 000 евро
Фото: auto-salon-singen.de
4,4-литровый 352-сильный Daytona Spider покинул завод в марте 1973 года. Автомобиль сразу попал в автосалон William Harrahs Modern Classic Motors в американском штате Невада, а первым покупателем стал некто Джеймс Нут из Мичигана. В 1976-м двухместный спайдер был продан в Атланту, к одному из местных дилеров. Оттуда «по цепочке» переходил от дилера к дилеру, прежде чем в 1978-м снова был продан в частные руки. На этот раз он попал к немцу по имени Фред Джон, жившему в Калифорнии.
Новый владелец зарегистрировал Daytona Spider с номерным знаком Калифорнии, а в 1980-м он импортировал его в Германию, где через 2 года автомобиль принял участие в шоу AvD Oldtimer Grand Prix.
В 1986-м некий Кей Брэдфорд из Пенсильвании приобрёл Ferrari и вернул его в США. В 1990-м спайдер выиграл 6-й конкурс Concours dElegance. Тремя годами позже автомобиль переехал в гараж жителя Нью-Йорка Гари Шевица, а уже оттуда в 1995-м поступил во владение Дина Беккера.
В 1999 году известный коллекционер сэр Энтони Бэмфорд из Великобритании приобрел наш Ferrari и сделал ему косметический ремонт – автомобиль был перекрашен, перетянута обивка салона и проведено переоборудование в соответствии со спецификациями ЕС.
В новом и замечательном состоянии Daytona Spider оставался в распоряжении Бэмфорда до 2001 года, пока тот не нашел нового покупателя в лице редактора Los Angeles Times Отиса Чандлера Джоэля Финна. Газетчик ездил на Ferrari крайне мало, при этом заботился о нем как о ребенке: регулярно обслуживал и хранил в гараже с кондиционером.
В 2007-м автомобиль был классифицирован Ferrari Classiche по всем пунктам как прекрасно сохранившийся экземпляр. С тех пор Daytona Spider практически не ездил, исключение составила лишь презентация в Concorso Italiano в Seaside California в 2018-м. В октябре 2018 года спайдер проверили в Ferrari Beverly Hills и вновь выдали отличную характеристику.
И вот сегодня очередная попытка найти для Ferrari нового хозяина, на сей раз в Германии. Подчеркивается, что пробег дорогого и раритетного автомобиля составляет всего 56 000 км. Таким образом, есть повод полагать, что это один из наиболее хорошо сохранившихся Ferrari Daytona Spider на планете.
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