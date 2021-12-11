Из симферопольского аэропорта в Севастополь можно будет доехать на аэроэкспрессе
Она позволит напрямую связать главные воздушные ворота Крыма с городом-героем, расположенным на черноморском побережье.
По информации г-на Назарова, проект будет реализован в рамках Федеральной целевой программы, уже стартовала предпроектная подготовка, а проектные работы по запуску аэроэкспресса начнутся в 2022 году.
«Что касается непосредственно строительства ветки, то это будет, скорее всего, 2024-2025 г.г., - отметил Сергей Назаров. – Дело в том, что на данный момент еще отсутствует проект планировки, по пути следования сложное пересечение, плюс военные. В общем, есть целый ряд вопросов, требующих серьезных решений. Главное - подготовить проект планировки, чтобы понять маршрут трассы, и какие сложности могут возникнуть».
Попутно Сергей Назаров напомнил, что в 2022 году ожидается ведение в эксплуатацию второй взлетной полосы аэропорта «Симферополь». Она будет оснащена самым современным навигационным оборудованием, которое позволит принимать самолеты в непогоду, включая самый сильный туман.
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