Из Старой Ладоги сделают туристическую Мекку. С кемпингами и парковками
Среди прочего предполагается построить базу отдыха в деревне Сельцо-Горка, спортивный центр для активного отдыха в деревне Извоз, автокемпинг в деревне Княщина, гостиничный комплекс в Трусово, «зеленую стоянку» в Обухово, а также гостевой дом в самой Старой Ладоге. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз.
Порядка 200 млн будет выделено из бюджета Ленобласти. Рассматривается возможность софинансирования проекта из федерального бюджета.
По словам губернатора 47-о региона Александра Дрозденко, есть все возможности для того, чтобы организовать непрерывный туристический поток - уже построен современный причал и реконструирован мост через Волхов. Строительство современных гостиниц, создание соответствующей инфраструктуры позволит в полной мере использовать потенциал исторической достопримечательности.
В перспективе Старая Ладога должна стать частью уникального туристского маршрута, объединяющего также Валаам и Коневец.
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