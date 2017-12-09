9 декабря 2017, 10:10

Из Старой Ладоги сделают туристическую Мекку. С кемпингами и парковками

Утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге». До 2021 года там планируется создать общенациональный туристско-культурный центр, построить ряд объектов инфраструктуры для путешественников, выполнить комплекс работ по сохранению памятников культурного наследия.
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Среди прочего предполагается построить базу отдыха в деревне Сельцо-Горка, спортивный центр для активного отдыха в деревне Извоз, автокемпинг в деревне Княщина, гостиничный комплекс в Трусово, «зеленую стоянку» в Обухово, а также гостевой дом в самой Старой Ладоге. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз.

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На все это потребуется порядка 1,375 млрд рублей. В год новый туристский комплекс сможет принимать до 250 тыс. гостей, что вдвое больше текущих показателей. В целом, проект, объединяющий комплексное благоустройство территории Старой Ладоги, строительство инфраструктуры, реконструкцию участка автомобильной трассы, идущей от Мурманского шоссе, оценивается в 2 млрд рублей.

Порядка 200 млн будет выделено из бюджета Ленобласти. Рассматривается возможность софинансирования проекта из федерального бюджета.

По словам губернатора 47-о региона Александра Дрозденко, есть все возможности для того, чтобы организовать непрерывный туристический поток - уже построен современный причал и  реконструирован мост через Волхов. Строительство современных гостиниц, создание соответствующей инфраструктуры позволит в полной мере использовать потенциал исторической достопримечательности.

В перспективе Старая Ладога должна стать частью уникального туристского маршрута, объединяющего также Валаам и Коневец.

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Из Старой Ладоги сделают туристическую Мекку. С кемпингами и парковками
Среди прочего предполагается построить базу отдыха в деревне Сельцо-Горка, спортивный центр для активного отдыха в деревне Извоз, автокемпинг в деревне Княщина, гостиничный комплекс в Трусово, «зеленую стоянку» в Обухово, а также гостевой дом в самой Старой Ладоге. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз.{{material_37904}} На все это потребуется порядка 1,375 млрд рублей. В год новый туристский комплекс сможет принимать до 250 тыс. гостей, что вдвое больше текущих показателей. В целом, проект, объединяющий комплексное благоустройство территории Старой Ладоги, строительство инфраструктуры, реконструкцию участка автомобильной трассы, идущей от Мурманского шоссе, оценивается в 2 млрд рублей. Порядка 200 млн будет выделено из бюджета Ленобласти. Рассматривается возможность софинансирования проекта из федерального бюджета.По словам губернатора 47-о региона Александра Дрозденко, есть все возможности для того, чтобы организовать непрерывный туристический поток - уже построен современный причал и  реконструирован мост через Волхов. Строительство современных гостиниц, создание соответствующей инфраструктуры позволит в полной мере использовать потенциал исторической достопримечательности. В перспективе Старая Ладога должна стать частью уникального туристского маршрута, объединяющего также Валаам и Коневец.
2017-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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