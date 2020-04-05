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5 апреля 2020, 13:52

Из трех областей блокпосты замечены только в 60-м регионе

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Фото: ПАИ
Известный в псковском медиа-пространстве человек, основатель ПАИ (Псковское агентство информации) Варвара Пааль, сегодня проживающая в столице, приехала на выходные на берега р. Великой, чтобы забрать маму на подмосковную дачу.

А по ходу, что называется, выполнила функции своего профессионального образования – поведала через свою страничку в Сети об отличиях между увиденным по дороге в Московской, Тверской и Псковской областях.

«По Московской и Тверской областям едешь, как обычно: машины есть, ощущения конца света нет - это бросается в глаза, - сообщает Варвара Пааль. - Часть наблюдений с пустой дорогой - это Псковская область. Реально чувствуешь себя в декорациях триллера. За 300 км встретилось мало машин и совсем не встретилось людей. И ни одной машины с московскими номерами. По экономике: фуры с номерами разных областей и государств есть. Но больше всего машин Великолукского мясокомбината. Так что, с колбасой у всех точно будет все хорошо».

Только на родной земле Варвара Пааль встретила блокпосты на дорогах. Таковых, по ее словам, было три - на въезде в Псковскую область, в г. Остров и непосредственно перед Псковом.

«Везде стоит ОМОН, - добавляет журналистка. - Общение на блокпостах было вежливым и человеческим. На въезде приятная встреча: меня узнал по работе с псковским губернатором Евгением Михайловым один из сотрудников. Хорошая у меня фамилия, редкая. Жаль, не смогла его узнать в маске. Всем здоровья и спасибо за переживания и поддержку. Не болейте и берегите себя».


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Из трех областей блокпосты замечены только в 60-м регионе
А по ходу, что называется, выполнила функции своего профессионального образования – поведала через свою страничку в Сети об отличиях между увиденным по дороге в Московской, Тверской и Псковской областях.«По Московской и Тверской областям едешь, как обычно: машины есть, ощущения конца света нет - это бросается в глаза, - сообщает Варвара Пааль. - Часть наблюдений с пустой дорогой - это Псковская область. Реально чувствуешь себя в декорациях триллера. За 300 км встретилось мало машин и совсем не встретилось людей. И ни одной машины с московскими номерами. По экономике: фуры с номерами разных областей и государств есть. Но больше всего машин Великолукского мясокомбината. Так что, с колбасой у всех точно будет все хорошо».Только на родной земле Варвара Пааль встретила блокпосты на дорогах. Таковых, по ее словам, было три - на въезде в Псковскую область, в г. Остров и непосредственно перед Псковом. «Везде стоит ОМОН, - добавляет журналистка. - Общение на блокпостах было вежливым и человеческим. На въезде приятная встреча: меня узнал по работе с псковским губернатором Евгением Михайловым один из сотрудников. Хорошая у меня фамилия, редкая. Жаль, не смогла его узнать в маске. Всем здоровья и спасибо за переживания и поддержку. Не болейте и берегите себя».
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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