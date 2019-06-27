27 июня 2019, 11:47
Из Volvo XC90 сделали броневик
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Volvo превратила свой флагманский кроссовер ХС90 в бронированный автомобиль. Такая модификация под названием Armoured, по словам производителя, предусмотрена «для лиц, нуждающихся в постоянной усиленной защите».
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В стандартное оснащение вошли покрышки Run-Flat, самозатягивающийся топливный бак и тонировка всех окон. Кроме того, в машине предусмотрены система пожаротушения топливного отсека, а также потайной выход через заднюю часть кузова.
Volvo XC90 Armoured уже доступен для заказа в Великобритании. Первые автомобили доберутся до владельцев в конце текущего года. В пересчете на рубли такой бронемобиль будет стоить порядка 36 млн рублей.
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Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
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