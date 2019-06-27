27 июня 2019, 11:47

Из Volvo XC90 сделали броневик

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Volvo превратила свой флагманский кроссовер ХС90 в бронированный автомобиль. Такая модификация под названием Armoured, по словам производителя, предусмотрена «для лиц, нуждающихся в постоянной усиленной защите».
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик
Из Volvo XC90 сделали броневик

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Кузов вседорожника усилили 10-миллиметровой стальной броней, а стандартные окна заменили специальными стеклами толщиной 50 миллиметров. Общая масса бронированного материала составила 1400 кг. Машина защищена так, что может выдержать выстрелы автоматического оружия калибра 7.62 и взрывы гранат.

В стандартное оснащение вошли покрышки Run-Flat, самозатягивающийся топливный бак и тонировка всех окон. Кроме того, в машине предусмотрены система пожаротушения топливного отсека, а также потайной выход через заднюю часть кузова.

Volvo XC90 Armoured уже доступен для заказа в Великобритании. Первые автомобили доберутся до владельцев в конце текущего года. В пересчете на рубли такой бронемобиль будет стоить порядка 36 млн рублей.


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Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Беспилотный автомобиль впервые сбил насмерть пешехода
до наших дорог они не скоро доедут, у нас пока люди людей сбивают
Nikolay Nickolaevich
Volvo XC90: и вновь легкий лоск
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
stomalex
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Из Volvo XC90 сделали броневик
{{material_126776}}Кузов вседорожника усилили 10-миллиметровой стальной броней, а стандартные окна заменили специальными стеклами толщиной 50 миллиметров. Общая масса бронированного материала составила 1400 кг. Машина защищена так, что может выдержать выстрелы автоматического оружия калибра 7.62 и взрывы гранат.В стандартное оснащение вошли покрышки Run-Flat, самозатягивающийся топливный бак и тонировка всех окон. Кроме того, в машине предусмотрены система пожаротушения топливного отсека, а также потайной выход через заднюю часть кузова.Volvo XC90 Armoured уже доступен для заказа в Великобритании. Первые автомобили доберутся до владельцев в конце текущего года. В пересчете на рубли такой бронемобиль будет стоить порядка 36 млн рублей.
2019-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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