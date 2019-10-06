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6 октября 2019, 17:29

Из «Южного Версаля» теперь не попасть на региональную дорогу

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Фото из открытых источников
И хорошо, говорят специалисты ГКУ «Ленавтодор», техника которого, фигурально выражаясь, и «перекрыла кислород» владельцам дорогих иномарок, проживающих в этом элитном коттеджном поселке.
Из Южного Версаля теперь не попасть на региональную дорогу

Фото взято из открытых источников

Если обратиться к официальному языку, «грузовики и экскаватор «Пригородного дорожно-эксплуатационного управления» устранили несанкционированные съезды от вышеназванного поселка, а также от поселка «Бельведер Парк» к трассам «Новый Петергоф — Низино — Сашино» и «Анташи — Ропша — Красное Село».

По пути к поселкам дорожники перерыли съезд к незаконной свалке в деревне Дятлицы на дороге «Дятлицы — Гостилицы». В информационном сообщении «Ленавтодора» говорится, что «незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов». Другими словами, при выезде на дорогу автомобили «поселочников» сразу же попадают на полосу встречного движения, что несет в себе опасность совершения ДТП.

Работы по устранению незаконных съездов «Ленавтодор» произвел за собственные средства. Но это совсем не благотворительность – компания намерена обратиться в суд для взыскания затрат на демонтаж съездов и восстановление элементов автомобильной дороги.

Так что, история тут явно с продолжением…


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Отзывы по теме
Битопливные автомобили теряют популярность в России
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
karinarechkin
Бывший шеф-дизайнер Skoda покинул Rolls-Royce
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
karinarechkin
Новая Skoda Octavia: очередные снимки с дорожных тестов
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
karinarechkin
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Из «Южного Версаля» теперь не попасть на региональную дорогу
Если обратиться к официальному языку, «грузовики и экскаватор «Пригородного дорожно-эксплуатационного управления» устранили несанкционированные съезды от вышеназванного поселка, а также от поселка «Бельведер Парк» к трассам «Новый Петергоф — Низино — Сашино» и «Анташи — Ропша — Красное Село». По пути к поселкам дорожники перерыли съезд к незаконной свалке в деревне Дятлицы на дороге «Дятлицы — Гостилицы». В информационном сообщении «Ленавтодора» говорится, что «незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов». Другими словами, при выезде на дорогу автомобили «поселочников» сразу же попадают на полосу встречного движения, что несет в себе опасность совершения ДТП.Работы по устранению незаконных съездов «Ленавтодор» произвел за собственные средства. Но это совсем не благотворительность – компания намерена обратиться в суд для взыскания затрат на демонтаж съездов и восстановление элементов автомобильной дороги. Так что, история тут явно с продолжением…
2019-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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