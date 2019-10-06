Из «Южного Версаля» теперь не попасть на региональную дорогу
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Если обратиться к официальному языку, «грузовики и экскаватор «Пригородного дорожно-эксплуатационного управления» устранили несанкционированные съезды от вышеназванного поселка, а также от поселка «Бельведер Парк» к трассам «Новый Петергоф — Низино — Сашино» и «Анташи — Ропша — Красное Село».
По пути к поселкам дорожники перерыли съезд к незаконной свалке в деревне Дятлицы на дороге «Дятлицы — Гостилицы». В информационном сообщении «Ленавтодора» говорится, что «незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов». Другими словами, при выезде на дорогу автомобили «поселочников» сразу же попадают на полосу встречного движения, что несет в себе опасность совершения ДТП.
Работы по устранению незаконных съездов «Ленавтодор» произвел за собственные средства. Но это совсем не благотворительность – компания намерена обратиться в суд для взыскания затрат на демонтаж съездов и восстановление элементов автомобильной дороги.
Так что, история тут явно с продолжением…
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