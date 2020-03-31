Издержки пандемии: псковичи не рады наплыву москвичей и петербуржцев
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Вслед за курортными Сочи и Крымом, свое недовольство потоком москвичей в открытую уже высказали костромичи. А теперь возмущение эхом донеслось до Пскова. Как пишет informposkv, «жители традиционных «дачных мест» в Псковской области находятся в ужасе от верениц автомобилей и вагонов «Ласточки» с жителями Москвы и Санкт-Петербурга, которые устремились в регион в надежде переждать корона-карантин в провинции».
В Сети в выражениях не стесняются. Paso Doble: «Все поперлись из Питера к родственникам, на свининку, а заодно привезти подарки в виде «короны». Ну, что за страна! Извиняюсь за мой французский, но наболело, ибо нашему народу китайцев не понять».
Попадает и своим, псковским, в первую очередь, тем, кто решил временно вернуться восвояси. Таких либо отговаривают, либо пугают: «Зря едешь, мы заразные» или «Не надо сюда ехать. Наших знакомых развернули обратно в Питер на границе Псковской и Ленинградской областей». В общем, кто во что горазд.
Более здравомыслящие призывают не сеять панику и не выступать в роли подстрекателей. Тем более что пути-дорожки на Псков и из оного до сих пор открыты. Ни кордонов, ни блок-постов нет, передвижение между регионами – как до эпидемии. Другой момент, что садиться в машину и ехать в сопредельную область по чем зря точно не стоит. Необходимо себя ограничить в такого рода путешествиях, это будет всем на пользу.
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