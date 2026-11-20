20 ноября 2026, 08:34
«За 350 тысяч — и без ПТС»: в Тюмени продают отреставрированный Иж-49
«За 350 тысяч — и без ПТС»: в Тюмени продают отреставрированный Иж-49
Отреставрированный мотоцикл 1953 года оценили в 350 тысяч рублей. Продавец заявляет о капремонте основных узлов, однако пробег в 27 300 км не отражает реальной эксплуатации.
В Тюмени на классифайдах выставили на продажу отреставрированный мотоцикл Иж 49 1953 года выпуска. За машину просят 350 тысяч рублей. Продавец уверяет, что капитально отремонтировал основные узлы, однако документальный статус транспортного средства остается туманным. Для поездок по дорогам общего пользования важен не только блеск хрома, но и наличие правильных бумаг — и здесь, судя по объявлению, есть проблемы.
Ижевский завод выпускал эту модель с 1951 по 1958 год. Иж-49 стал одной из первых машин завода, поставлявшихся на экспорт: ее предлагали как в одиночном исполнении, так и с коляской. При изготовлении использовалось оборудование и документация, вывезенные после войны из Германии. Предшественник Иж-350 почти точно скопировал DKW NZ 350, а Иж-49 получил собственные изменения ходовой части и стал более самостоятельной моделью.
Главное изменение коснулось шасси. Вместо жесткой подвески DKW спереди установили телескопическую вилку, а сзади сделали подрессоривание колеса. В конструкции Иж-49 применили свечную заднюю подвеску с гидравлическими амортизаторами. Инженеры переработали электросистему и изменили впуск с выпуском, чтобы приспособить мотоцикл к дорогам разного качества и советскому топливу. Однако базовые узлы продолжали производить на немецком комбинате, оборудованном по соответствующим технологиям. Для пассажира предусмотрели отдельное сиденье над багажником, а в топливном баке разместили инструментальный ящик.
Мотоцикл оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 346 см³. Мощность — около 11,5 л.с. Двигатель работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Передачи переключались ножной педалью или ручным рычагом на баке. Максимальная скорость достигала примерно 90 км/ч, расход топлива оценивался примерно в 4 л на 100 км.
По словам продавца, в двигателе выставленного экземпляра заменили все подшипники и сальники. Установили новые поршень с кольцами, поменяли палец и диски сцепления. Заодно обновили подшипники и приводную цепь, заменили все крепления. Зажигание установлено из Минска.
Детали в ходе восстановления обработали пескоструем, затем загрунтовали и покрасили либо отхромировали. Теперь мотоцикл выглядит как новый. Продавец указывает пробег 27 300 км, но не уточняет, относится ли он к эксплуатации до капремонта или указан после него. Неизвестно и то, что это действительно оригинальные детали, использованные при восстановлении.
Цена в 350 тысяч рублей может показаться разумной для отреставрированного редкого мотоцикла, но многое зависит от эпохи комплектующих. Это указано в объявлении и относится именно к данному экземпляру. Там же сказано, что ПТС на мотоцикл не оформляется. Если это так, ездить по дорогам общего пользования нельзя: мотоцикл остается коллекционным предметом или украшением. Для оформления и допуска к движению потребуются документы по раме и двигателю, а регистрационные данные должны подтверждать совпадение определенных номеров.
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