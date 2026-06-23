Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 10:52

Иж Планета 5: почему советский мотоцикл до сих пор ценят за надежность и простоту

Иж Планета 5: почему советский мотоцикл до сих пор ценят за надежность и простоту

Самый престижный и надежный мотоцикл по мнению населения СССР

Иж Планета 5: почему советский мотоцикл до сих пор ценят за надежность и простоту

Иж Планета 5 остается востребованным среди коллекционеров и мотоэнтузиастов даже спустя годы после завершения производства. Простота конструкции, выносливость и универсальность сделали его символом надежности на российском рынке. Почему интерес к этой модели не угасает - в нашем материале.

Иж Планета 5 остается востребованным среди коллекционеров и мотоэнтузиастов даже спустя годы после завершения производства. Простота конструкции, выносливость и универсальность сделали его символом надежности на российском рынке. Почему интерес к этой модели не угасает - в нашем материале.

Иж Планета 5 — это не просто очередной мотоцикл из СССР, а техника, ставшая частью культурного кода для нескольких поколений. В условиях ограниченного выбора транспорта в советское время именно эта модель быстро завоевала репутацию максимально надёжной и практичной. Её ценили за простоту обслуживания, выносливость и универсальность, что особенно важно для российских дорог и климата.

Появившись в 1987 году, Иж Планета 5 вобрал в себя опыт предыдущих моделей ижевского завода. Главной технической особенностью стал двухтактный одноцилиндровый двигатель, отличавшийся высокой тягой на низких оборотах. Мощность в 22 л.с. позволяла разгоняться до 120 км/ч, а расход топлива держался на уровне 4–5 литров на 100 км. Для мотоцикла массой 165 кг это был достойный результат, особенно если учесть, что многие экземпляры комплектовались боковым прицепом, который ценили за удобство и возможность перевозки грузов или пассажиров.

В советской реальности, где выбор транспорта был ограничен, именно простота и ремонтопригодность сделали Иж Планета 5 фаворитом среди мотоциклистов. Модель быстро стала символом надёжности, и многие владельцы предпочитали её другим вариантам. С годами престиж модели только рос: мотоцикл воспринимался не как компромисс, а как осознанный выбор для тех, кто ценит практичность и уверенность в технике.

Судя по отзывам, Иж Планета 5 превратилась в нечто большее, чем просто средство передвижения. Эксплуатация в суровых условиях, простота ремонта и возможность использования мотоцикла для самых разных задач сделали его универсальным решением как для сельской местности, так и для города. Сегодня интерес к советской классике не угасает: на тематических выставках и в коллекциях «Иж Планета 5» встречается регулярно, а на вторичном рынке ценится за аутентичность и выносливость.

Интересно, что даже спустя годы после завершения производства — последний экземпляр сошёл с конвейера в 2008 году — Иж Планета 5 продолжает вызывать уважение у коллекционеров и энтузиастов. Простота конструкции и доступность запчастей позволяют поддерживать мотоциклы в рабочем состоянии до сих пор. Такой устойчивый интерес подтверждает, что ценности надёжности и простоты остаются актуальными для российских мотоциклистов.

Иж Планета 5 выпускалась с 1987 по 2008 год, была оснащена двухтактным двигателем объёмом 346 см³, имела механическую коробку передач и могла комплектоваться боковым прицепом. Модель отличалась простой конструкцией, позволяющей проводить ремонт даже в полевых условиях. Сегодня на вторичном рынке стоимость хорошо сохранившихся экземпляров может зависеть от состояния и комплектации, но интерес к ним стабильно высок.

На фоне растущего интереса к ретро-технике стоит отметить, что «Иж Планета 5» выгодно отличается от многих современных моделей именно своей ремонтопригодностью и доступностью деталей тонкости эксплуатации и обслуживания могут стать определяющими при выборе техники . В случае с «Иж Планета 5» нюансы уже давно стали преимуществом, а не недостатком.

Упомянутые марки: ИЖ
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