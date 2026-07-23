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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 07:35

ИЖ Планета Спорт: как изменили мощность и почему это повлияло на судьбу мотоцикла

ИЖ Планета Спорт: как изменили мощность и почему это повлияло на судьбу мотоцикла

Почему мощность ИЖ Планета Спорт сознательно снизили после первых лет выпуска и что говорят эксперты

ИЖ Планета Спорт: как изменили мощность и почему это повлияло на судьбу мотоцикла

ИЖ Планета Спорт стал одним из самых необычных советских мотоциклов, но его мощность была уменьшена уже через несколько лет после старта производства. Это решение повлияло на надежность, стоимость и восприятие модели на рынке. Разбираемся, что стояло за этим шагом и как он изменил судьбу легендарного байка.

ИЖ Планета Спорт стал одним из самых необычных советских мотоциклов, но его мощность была уменьшена уже через несколько лет после старта производства. Это решение повлияло на надежность, стоимость и восприятие модели на рынке. Разбираемся, что стояло за этим шагом и как он изменил судьбу легендарного байка.

ИЖ «Планета Спорт», выпускавшийся с 1973 по 1984 год, стал для советского мотопрома настоящим экспериментом. Мотоцикл отличался не только внешним видом, напоминающим японские модели, но и техническими решениями, разработанными специально для Ижевского завода. В первые годы двигатель выдавал 32 л. с. при 6700 об/мин, что делало байк одним из самых динамичных среди советских экзотов. Однако вскоре заводчане приняли решение снизить мощность, чтобы увеличить ресурс мотора и повысить надёжность.

Внешне ИЖ «Планета Спорт» сразу полюбился публике: угловатый бак с пластиковыми накладками, крупная фара со встроенным спидометром, приподнятый хромированный глушитель. В основе конструкции угадывались черты Kawasaki A1 Samurai, Yamaha 350R5 и Suzuki T250 Super Six. Электрика и приборы собирались буквально по всему миру: японские сигнальные и задние фары, итальянские спидометр и свечи, венгерская, а позже и немецкая оптика. Особую роль играл японский карбюратор «Микуни», который обеспечивал ту самую прибавку мощности, выгодно отличавшую «Планету Спорт» от других советских мотоциклов.

В народе мотоцикл быстро оброс прозвищами: «Пёс» (по заводскому индексу ИЖ ПС), «Спортак», а за жёсткую раму и сложную управляемость на высокой скорости — даже «Планета-Смерть». При этом технические характеристики впечатляли: один цилиндр, 340 куб. см, 32 л. с. и сухая масса 135 кг. Для сравнения, чехословацкий конкурент CZ-472 имел два цилиндра чуть большего объёма, но меньшую мощность — 22 л. с. при 5250 об/мин и массу 156 кг. По соотношению мощности к массе ИЖ уверенно выигрывал: 23,7 л. с. на 100 кг против 14,2 у CZ.

Максимальная скорость «Планеты Спорт» достигала 140 км/ч, разгон до сотни занимал 11 секунд. Однако у чехословацкой модели были свои плюсы: мягкая работа мотора, хорошая тяга на низких оборотах и лучшая адаптация к советским дорогам. Испытатели отмечали, что для туристических поездок по грунтовкам и просёлкам эти качества были важнее паспортных скоростей.

Особенностью некоторых версий ИЖ стала раздельная система подачи масла, избавлявшая владельца от необходимости самостоятельно смешивать бензин с маслом. Правда, такая система устанавливалась не на всех экземплярах, а в основном на экспортных партиях, что подтверждалось дополнительной буквой «М» в номере двигателя. С начала 1980-х, когда производство удешевлялось, такие моторы на внешнем рынке встречались всё реже.

Главная причина снижения мощности крылась в ресурсе двигателя. Форсированный мотор первых лет плохо выдерживал высокие обороты и требовал скорого капитального ремонта. Распространённое мнение, что дело было в замене японского карбюратора на отечественный, оказалось мифом: завод сознательно ограничил мощность до 28 л. с. при 5940 об/мин, чтобы мотор мог проходить 50–60 тысяч километров без серьёзного вмешательства — рекорд для советских двухтактников такого объёма. При этом масса мотоцикла выросла до 155 кг, а максимальная скорость снизилась до 135 км/ч.

Тем не менее, тем, кому не хватало заводских характеристик, находили способы вернуть динамику: например, растачивали поршень под цилиндр от кроссового CZ-514. Но такой тюнинг резко сокращал ресурс — до одного сезона вместо 50–60 тысяч километров. Даже к середине 1980-х годов среди стран СЭВ не было серийных мотоциклов, которые могли бы превзойти ИЖ по техническим параметрам, однако экономическая эффективность производства оставалась низкой. Попытка создания внедорожной версии «Иж 6.121» так и не вышла за рамки чертежей, а в 1984 году выпуск «Планеты Спорт» был прекращён.

Сегодня сохранившиеся экземпляры ИЖ «Планета Спорт» ценятся коллекционерами: стоимость варьируется от 30 тысяч рублей за изношенные мотоциклы до более 300 тысяч за машины в отличном состоянии с иностранными деталями. Такой разброс цен объясняется не только редкостью, но и уникальностью каждой модели. Интерес к необычным байкам сохраняется и в наши дни — как и к другим редким транспортным средствам, о которых в последнее время вспоминают, например, в материале о детском баланс-байке Tesla, вызвавшем ажиотаж на рынке — подробности о коллекционной ценности необычных моделей .

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