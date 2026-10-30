Какие японские компоненты ставили на ИЖ «Планета Спорт» и почему позже их заменили отечественными

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 18:09

Что скрывалось за спортивным обликом ИЖ «Планета Спорт»

Что скрывалось за спортивным обликом ИЖ «Планета Спорт»

Какие японские компоненты ставили на ИЖ «Планета Спорт» и почему позже их заменили отечественными

Что скрывалось за спортивным обликом ИЖ «Планета Спорт»

В 1973 году на советских дорогах появился мотоцикл с 340-кубовым мотором и японскими компонентами. Ранние версии ИЖ «Планета Спорт» развивали 32 л.с., разгонялись до 100 км/ч менее чем за 11 секунд и сегодня особенно интересуют коллекционеров.

В 1973 году на советских дорогах появился мотоцикл с 340-кубовым мотором и японскими компонентами. Ранние версии ИЖ «Планета Спорт» развивали 32 л.с., разгонялись до 100 км/ч менее чем за 11 секунд и сегодня особенно интересуют коллекционеров.

В истории советского мотоциклостроения есть модели, которые выделялись на фоне привычной продукции. Одной из них стал ИЖ «Планета Спорт» — первый серийный советский мотоцикл со спортивным уклоном, появившийся в 1973 году. Его особенность заключалась не только в динамике и внешности, но и в необычном для массового производства наборе импортных компонентов — японских карбюраторах Mikuni и электрооборудовании Denso. Именно это сочетание сделало модель заметным явлением, а среди коллекционеров ранние экземпляры ценятся до сих пор.

Спортивный характер и японские компоненты

В облике «Планеты Спорт» прослеживались ориентиры японской школы, в том числе Yamaha и Suzuki. Стремительный силуэт и обилие хрома сочетались с отсутствием привычного глубокого крыла. В первой серии инженеры предусмотрели смазку разделительного механизма — владельцу не нужно было заранее смешивать бензин с маслом в канистре.

Одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 340 кубических сантиметров на начальном этапе развивал 32 лошадиные силы. Легкая рама позволяла набирать 100 км/ч менее чем за 11 секунд, а максимальная скорость составляла 140 км/ч. Для сравнения, бюджетные китайские байки развивают около 14 л.с.

Импортные компоненты сочетались с высокой динамикой и популярностью модели в советском ряду. Серии «Планета» и «Юпитер» знали, что такое массовость и надежность, а «Спорт» предлагал иной характер — вне радиальной скорости.

Требовательный байк и перемены в конструкции

Резкий подхват двигателя требовал осторожной работы газом: при неаккуратном обращении мотоцикл мог поднять переднее колесо. В более поздних версиях двигатель жестко крепили к раме, из-за чего вибрации усиливались. ИЖ ПС отличала высокая и верткая посадка — в отличие от тяжелого «Урала», где связь с низким центром обеспечивает оппозитный двигатель.

Тормоза были отдельными барабанными. Их работа рассчитана на массу мотоцикла, но требует постоянного внимания. Байк не располагал к спокойному движению накатом и требовал уверенных навыков управления. Его резкий характер стал причиной неоднозначной репутации модели в ГАИ.

Владельцам мешала нехватка запчастей, прежде всего импортных. Некоторые мотоциклы переделывали, устанавливая детали от обычной «Планеты». Интерес ижевских инженеров к японской технике был частью более широкого советского опыта ее изучения — еще одним примером можно считать японские лесовозы советской эпохи.

Конструкцию постепенно упрощали: японские компоненты заменяли отечественными аналогами, мощность снижали до 28 л.с. ради увеличения ресурса. Вместе с переменами в мануале уходил и первоначальный облик модели.

Коллекционеры особенно ценят ранние «японизированные» ИЖ «Планета Спорт» 1973–1976 годов выпуска. Производство мотоциклов в Ижевске практически сократилось, и этот байк остался одним из самых ярких образцов советской спортивной техники.

Упомянутые марки: ИЖ, Yamaha
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы IZH, Ямаха

Похожие материалы IZH, Ямаха

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Тюмень Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться