17 ноября 2026, 08:25
«Иж Планета Спорт»: почему ранние версии с японским карбюратором ценятся дороже поздних
«Иж Планета Спорт»: почему ранние версии с японским карбюратором ценятся дороже поздних
Почему ранние «Иж Планета Спорт» ценятся дороже поздних версий и что скрывается под советским кузовом этого мотоцикла? Разбираемся, за что коллекционеры готовы платить большие суммы.
Ранние экземпляры «Иж Планета Спорт» ценятся коллекционерами и энтузиастами не просто как старые мотоциклы, а как принципиально иная машина по сравнению с поздними версиями. Главные причины — это оригинальный японский карбюратор Mikuni, обеспечивавший эталонную работу двигателя, и комплекс импортных комплектующих, которые делали этот советский мотоцикл по-настоящему конкурентоспособным.
Японский карбюратор Mikuni: не просто деталь, а характер
Ключевое отличие ранних «Планет Спорт» — установка японского карбюратора Mikuni (модели AEX или VM32-89). Это была не просто «иномарка» ради престижа, а высокоточный узел, на который была рассчитана вся топливная система мотоцикла.
С этим карбюратором двигатель объемом 340 см3 развивал 32 лошадиные силы, что для советского мотоцикла того времени было выдающимся показателем. Мотоцикл с сухой массой всего 135 кг обладал превосходной динамикой: разгон до 100 км/ч занимал около 11 секунд, а максимальная скорость достигала 140 км/ч. Именно ранние версии считались «грозой» чехословацких Jawa и CZ.
Ситуация изменилась, когда завод перешел на отечественный карбюратор К-62М. Хотя мощность упала до 28 л.с., современные исследования указывают, что причина была не только в карбюраторе: завод сознательно снизил степень сжатия для повышения ресурса и стойкости к детонации. Тем не менее, советский К-62М был капризным в настройке, имел проблемы с качеством жиклеров и склонную к клину П-образную заслонку. Владельцы поздних моделей часто искали оригинальный Mikuni, чтобы «вернуть» мотоциклу утраченную резвость и плавность работы.
Комплекс оригинальных импортных деталей
Ранние «Планета Спорт» (особенно первые партии) были по сути «сборочным» мотоциклом, спроектированным под высокие стандарты. Помимо карбюратора, они оснащались:
— Электрооборудованием Denso (Япония) и оптикой от Hella (ФРГ) и Stanley (Япония). Это обеспечивало надежность и соответствие европейским требованиям по светотехнике.
— Спидометром итальянской фирмы Veglia Borletti.
— Задними амортизаторами KONI.
— Раздельной системой смазки двигателя (ИЖ-МАМИ), от которой позже отказались в пользу более простой смеси масла с бензином.
Кроме того, ранние экземпляры имели двигатель на резиновых подушках для гашения вибраций, облегченную раму и другие мелкие отличия в геометрии, которые делали их легче и управляемее поздних версий.
Коллекционная ценность и редкость
Совокупность этих факторов делает ранние «Планета Спорт» желанным объектом для коллекционеров. Это не просто мотоцикл, а артефакт эпохи, когда советская промышленность пыталась (и во многом успешно) конкурировать с мировыми брендами, используя их же компоненты.
Хотя точные цифры выпуска ранних серий неизвестны, их сохранилось значительно меньше, чем поздних локализованных версий. Хорошо сохранившийся экземпляр с оригинальным карбюратором Mikuni и японской электрикой сегодня оценивается в сумму, значительно превышающую стоимость обычных советских мотоциклов, и рассматривается как инвестиция или важный экспонат для частной коллекции.
Таким образом, ценность ранних «Иж Планета Спорт» заключается в их аутентичности и техническом превосходстве. Это мотоциклы, которые в момент своего создания были ближе всего к мировому уровню мотостроения, и именно эта «японская» сущность, скрытая под советским кузовом, является главным предметом охоты ценителей.
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