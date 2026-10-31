Какие советские мотоциклы стоят больше автомобиля, как отличить «капсулу времени» и что важнее — блеск или подлинность

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 октября 2026, 06:21

Какие мотоциклы советской эпохи сегодня вызывают особый интерес коллекционеров

Какие мотоциклы советской эпохи сегодня вызывают особый интерес коллекционеров

Какие советские мотоциклы стоят больше автомобиля, как отличить «капсулу времени» и что важнее — блеск или подлинность

Какие мотоциклы советской эпохи сегодня вызывают особый интерес коллекционеров

Почему старый мотоцикл вдруг стоит дороже новой иномарки? Разбираемся, какие советские модели коллекционеры ищут по всему миру — от ИЖ «Планета Спорт» до «Урала»-«капсулы времени».

Почему старый мотоцикл вдруг стоит дороже новой иномарки? Разбираемся, какие советские модели коллекционеры ищут по всему миру — от ИЖ «Планета Спорт» до «Урала»-«капсулы времени».

С годами отношение к мотоциклам меняется: техника, которая когда-то была рабочим инструментом, сегодня воспринимается как объект коллекционирования. Особый интерес вызывают машины, сохранившие не только конструкцию, но и подлинность — именно она становится главным критерием при оценке.

В настоящее время есть модели, которые вызывают ностальгию и их ищут коллекционеры по всему миру. Культовые модели — мечта юности, которые стоят сотни тысяч рублей:

 — ИЖ «Планета Спорт» — символ динамичного дорожника, до 400 тыс. ₽.

 — ИЖ «Планета-5» — самая надежная модель из поздних Ижей, 100–500 тыс. ₽.

 — «Урал» — обычный восстановленный ~350 тыс. ₽, «капсула времени» — 0,5–1,5 млн ₽.

 — Jawa, CZ, Pannonia — дефицитные иномарки соцлагеря, Pannonia до 600 тыс. ₽, Jawa — самая желанная.

Десятилетиями мотоцикл служил для перевозки грузов и работы в сельской местности, и ценили его прежде всего за практичность. Теперь интерес к таким машинам зависит от того, насколько бережно они сохранились.

Главный риск для коллекционного экземпляра заключается в том, чтобы придать ему идеальный внешний вид. Полная перекраска и замена заводских деталей современными аналогами могут снизить интерес покупателей, поэтому специалисты по восстановлению ретротехники советуют сохранить исходное состояние.

Обычно хватает щадящей очистки и замены важнейших расходников. По словам специалистов, аутентичность напрямую влияет на итоговую стоимость мотоцикла.

При осмотре важны документы и юридическая чистота. Сохранность заводского лакокрасочного покрытия и хромированных деталей учитывается отдельно. Состояние штатной электрики также имеет значение.

Ценность мотоциклу придает, есть в комплекте идет дорогой заводской набор инструментов и насос. Руководство по эксплуатации также повышает цену экземпляра.

Практическое преимущество ИЖ Планета-5 связано с простой конструкцией начала выпуска в конце 80-х годов. Одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 350 куб. см предоставляет владельцу возможность самостоятельно обслуживать мотоцикл с базовым набором инструментов. Высокая ремонтопригодность при восстановлении: редкие детали не приходится искать под заказ.

В статье о закупках японских лесовозов ранее разбирались, какие зарубежные решения были отмечены советскими инженерами. Их интересовали компоновка, трансмиссия и ходовая часть.

Другой заметной моделью советской мотоиндустрии стала ИЖ Планета Спорт. В 1970-х годах этот мотоцикл мощностью 32 л. с. разгонялся до 140 км/ч, но требовал серьезного ухода и особого ухода.

Упомянутые марки: ИЖ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы IZH

Похожие материалы IZH

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Тула Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться