Какие советские мотоциклы стоят больше автомобиля, как отличить «капсулу времени» и что важнее — блеск или подлинность

Какие мотоциклы советской эпохи сегодня вызывают особый интерес коллекционеров

Почему старый мотоцикл вдруг стоит дороже новой иномарки? Разбираемся, какие советские модели коллекционеры ищут по всему миру — от ИЖ «Планета Спорт» до «Урала»-«капсулы времени».

Почему старый мотоцикл вдруг стоит дороже новой иномарки? Разбираемся, какие советские модели коллекционеры ищут по всему миру — от ИЖ «Планета Спорт» до «Урала»-«капсулы времени».

С годами отношение к мотоциклам меняется: техника, которая когда-то была рабочим инструментом, сегодня воспринимается как объект коллекционирования. Особый интерес вызывают машины, сохранившие не только конструкцию, но и подлинность — именно она становится главным критерием при оценке.

В настоящее время есть модели, которые вызывают ностальгию и их ищут коллекционеры по всему миру. Культовые модели — мечта юности, которые стоят сотни тысяч рублей:

— ИЖ «Планета Спорт» — символ динамичного дорожника, до 400 тыс. ₽.

— ИЖ «Планета-5» — самая надежная модель из поздних Ижей, 100–500 тыс. ₽.

— «Урал» — обычный восстановленный ~350 тыс. ₽, «капсула времени» — 0,5–1,5 млн ₽.

— Jawa, CZ, Pannonia — дефицитные иномарки соцлагеря, Pannonia до 600 тыс. ₽, Jawa — самая желанная.

Десятилетиями мотоцикл служил для перевозки грузов и работы в сельской местности, и ценили его прежде всего за практичность. Теперь интерес к таким машинам зависит от того, насколько бережно они сохранились.

Главный риск для коллекционного экземпляра заключается в том, чтобы придать ему идеальный внешний вид. Полная перекраска и замена заводских деталей современными аналогами могут снизить интерес покупателей, поэтому специалисты по восстановлению ретротехники советуют сохранить исходное состояние.

Обычно хватает щадящей очистки и замены важнейших расходников. По словам специалистов, аутентичность напрямую влияет на итоговую стоимость мотоцикла.

При осмотре важны документы и юридическая чистота. Сохранность заводского лакокрасочного покрытия и хромированных деталей учитывается отдельно. Состояние штатной электрики также имеет значение.

Ценность мотоциклу придает, есть в комплекте идет дорогой заводской набор инструментов и насос. Руководство по эксплуатации также повышает цену экземпляра.

Практическое преимущество ИЖ Планета-5 связано с простой конструкцией начала выпуска в конце 80-х годов. Одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 350 куб. см предоставляет владельцу возможность самостоятельно обслуживать мотоцикл с базовым набором инструментов. Высокая ремонтопригодность при восстановлении: редкие детали не приходится искать под заказ.

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Другой заметной моделью советской мотоиндустрии стала ИЖ Планета Спорт. В 1970-х годах этот мотоцикл мощностью 32 л. с. разгонялся до 140 км/ч, но требовал серьезного ухода и особого ухода.