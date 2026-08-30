Почему ИЖ «Планета-5» был лучшим другом советского мотоциклиста? Вспоминаем легенду

ИЖ Планета-5: как советский мотоцикл стал символом доступности и надежности

ИЖ Планета-5 - один из самых узнаваемых мотоциклов СССР, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей техники. В чем секрет его популярности и почему он остается актуальным даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.

ИЖ Планета-5 - один из самых узнаваемых мотоциклов СССР, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей техники. В чем секрет его популярности и почему он остается актуальным даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.

ИЖ Планета-5 занимает особое место в истории отечественного мотопрома. Этот мотоцикл, выпускавшийся с 1987 года на Ижевском заводе, стал настоящим символом доступности и практичности для советских мотоциклистов. Его массовое распространение связано не только с простой конструкцией, но и с эксплуатацией в самых разных условиях.

Техническая часть ИЖ Планета-5 была рассчитана на надежность. Одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 346 см³ выдает 22 лошадиные силы, что приводит к увеличению скорости до 120 км/ч. Такой показатель считался достойным для мотоцикла среднего класса конца 80-х годов. При этом расход топлива составлял всего 5 литров на 100 км при одиночной поездке и около 7 литров с коляской, что делало модель экономичной для своего времени.

Особое внимание уделяется универсальности ИЖ Планета-5. Его часто использовали с коляской или прицепом, что расширило возможности применения - от перевозки грузов до семейных поездок. Простое обслуживание и доступность запасных частей, позволяло решать большинство технических проблем самостоятельно, без обращения в сервисный центр.

Для многих советских семей этот мотоцикл был доступным транспортным средством, а его ремонтопригодность и простота конструкции сохраняли технику в рабочем состоянии долгие годы.

Если обратиться к статистике, в 1961 году в СССР было выпущено более полумиллиона мотоциклов и мотороллеров, что вывело страну в мировые лидеры по производству мототехники. ИЖ Планета-5 стала одним из самых массовых представителей этого сегмента. Сегодня интерес к этой модели не угасает: мотоцикл ценят коллекционеры, реставраторы и просто любители советской техники. Его конструкции до сих пор считаются эталоном простоты и надежности, а доступность запчастей позволяет поддерживать ИЖ Планета-5 в рабочем состоянии даже спустя время после окончания производства.

ИЖ Планета-5 - это не просто мотоцикл, а часть истории, отражающая целую эпоху отечественного машиностроения. Его популярность сочетает в себе практичность, экономичность и универсальность.