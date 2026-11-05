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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 13:04

«Иж Планета-5»: почему этот мотоцикл с коляской ценили за тягу и ремонт своими руками

«Иж Планета-5»: почему этот мотоцикл с коляской ценили за тягу и ремонт своими руками

Почему в СССР «Иж Планета-5» считался лучшим: каким был самый надежный и престижный советский мотоцикл

«Иж Планета-5»: почему этот мотоцикл с коляской ценили за тягу и ремонт своими руками

«Иж Планета-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый двигатель помогал справляться с пассажиром и грузом, а боковой прицеп превращал мотоцикл в практичный транспорт для семейных поездок и хозяйственных дел.

«Иж Планета-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый двигатель помогал справляться с пассажиром и грузом, а боковой прицеп превращал мотоцикл в практичный транспорт для семейных поездок и хозяйственных дел.

С боковым прицепом «Иж Планета-5» можно было перевозить семью и небольшие грузы, хотя максимальная скорость такой версии составляла около 80 км/ч. Одиночный мотоцикл разгонялся до 120 км/ч. Эта разница хорошо показывает, как практическая задача меняла характер машины.

Боковой прицеп устанавливался на модификацию «Иж Планета-5К». В деревнях мотоцикл использовался для сельских поездок, а в городе перевозил покупки. Управлять машиной с коляской было сложнее, особенно в поворотах: она была тяжелее одиночной версии.

Тяга и простые конструкции

Основой модели стал одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения объемом 346 кубических сантиметров. Его мощность составляла около 22 лошадиных сил. Для ежедневных поездок по городу и проселочным дорогам этого было достаточно; владельцы особенно ценили тягу на низких оборотах. С пассажиром или грузом мотоцикл мог двигаться уверенно, без постоянного переключения передач.

Коробка передач была четырехступенчатой. Бензобак вмещал 18 литров, сухая масса составляла примерно от 158 до 162 кг в зависимости от исполнения. Расход топлива зависел от нагрузки и скорости, на него влияло и техническое состояние: в разных условиях он мог составлять около 3,5–5 литров на 100 километров и более.

Именно понятное устройство во многом связано с «Планетой-5». Карбюраторная система питания, механическая коробка передач и доступ к основным узлам позволяли владельцам самостоятельно менять свечи зажигания и регулировать карбюратор. Цепь также можно было обслуживать своими силами. Несложный ремонт часто выполнялся без помощи мастера.

Для распространенной отечественной модели легко было найти запасные части. Это имело особое значение в сельской местности, где специализированная мастерская могла находиться на расстоянии десятков километров. Но простая конструкция не избавляла от обслуживания: требовались правильная смазка двигателя и своевременное устранение неисправностей.

Долгая жизнь модели

Серийное производство началось в 1987 году на Ижевском машиностроительном заводе. «Иж Планета-5» разрабатывалась на основе «Иж Планета-4»: инженеры переработали двигатель. Изменился и внешний вид, включая бензобак, облицовку и приборную панель. Новая машина выглядела современнее предшественницы, сохранив сравнительно простую конструкцию.

Модель продержалась на конвейере до 2008 года — около 21 года. За это время распался СССР и серьезно изменился российский рынок мототехники. Долгий выпуск помог сделать мотоцикл знакомым нескольким поколениям владельцев.

В советские годы родовой мотоцикл для многих означал самостоятельность и достаток. «Иж Планета-5» выглядела солиднее малокубатурных моделей и получила более мощный двигатель. Владельцы дополняли ее зеркалами или багажниками, приспосабливая машину к своим поездкам.

О масштабах перемен в личном транспорте напоминает и актуальный электровелосипед TW-E9W : это уже иной формат мобильности. «Планета-5» же сочетатала тяговитый мотор с откидной установкой коляски, оставаясь утилитарной машиной для повседневных дел.

Особенности эксплуатации и хранения

У модели были компромиссные решения. Одноцилиндровый двигатель ощутимо вибрировал, особенно на высоких оборотах. Двухтактная схема требовала подключения моторного масла для смазки, а выхлоп отличался характерным запахом и дымностью.

Владельцы также отмечают коррозию металлических деталей и необходимость регулярных регулировок. Тормозные характеристики по современным меркам были скромными. При покупке сохранившегося экземпляра необходимо внимательно оценить раму и проводку, а затем двигатель и качество прежних ремонтов.

Для многих «Иж Планета-5» был первым серьезным транспортом или техникой, на которой ездили родители и дедушки. Энтузиасты продолжают следить за старыми экземплярами и искать оригинальные детали. Модель выпускалась с 1987 по 2008 год.

Упомянутые марки: ИЖ
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