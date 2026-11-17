17 ноября 2026, 18:18
Почему Иж Планета-5 выпускалась до 2008 года и ценилась за тягу
Почему Иж Планета-5 выпускалась до 2008 года и ценилась за тягу
«Иж Планету-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый мотор объемом 346 см³ развивал около 22 л. с., а заявленная максимальная скорость одиночной версии достигала 120 км/ч. При покупке важны состояние рамы и комплектность.
Мотоциклетная техника выпускавшаяся в СССР все еще вызывает ностальгию, за ней охотятся коллекционеры. При покупке мотоцикла для восстановления сначала оцените раму и комплектность: так проще понять объем работ и выяснить, какие работы ищут организации. Для «Планеты-5» это особенно важно: модели выпускались в нескольких исполнениях.
Ижевский мотоцикл появился в 1987 году и оставался на конвейере до 2008-го. В публикации о ИЖ «Планета-Спорт» речь идет о другой модели. «Планету-5» ценили прежде всего за тягу на малых оборотах и понятную лампу. По данным ko44.ru, в ней сохранились наработки предыдущих брендов «Планеты».
Практичность мотоцикла во многом определялась исполнением. «Планету-5» выпускали как в одиночном варианте, так и с боковым прицепом — к ней подходила и пассажирская, и грузовая коляска. Это удобно, если приходится регулярно перевозить сумки или инструменты, которые неуместно везти на двух колесах. Хорошая тяга «на низах» особенно ценится на грунтовке, где скорость и без того приходится держать умеренной.
В основе мотоцикла лежал одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 346 см³. Заявленная мощность составляла около 22 л. с., а максимальная скорость одиночной машины по заводским данным — 120 км/ч. Сухая масса зависела от исполнения и в отдельных версиях достигала 165 кг.
Расход топлива 4–5 литров на 100 км в паспорте указан для равномерного движения: примерно 4 литра при 60 км/ч и 5 — при 90 км/ч. В городе, с частыми разгонами и остановками, он может оказаться заметно выше, поэтому запас хода лучше считать по реальному расходу конкретного экземпляра.
К концу 1980-х двухтактная схема уже выглядела устаревшей. Зато привычная конструкция легко обслуживалась своими силами: двигатель традиционно считался простым, надежным и нетребовательным. С возрастом машины на первый план выходят расходы на топливо и состояние металла.
При осмотре подержанного экземпляра проверяйте раму и металлические детали на коррозию, а также уточняйте, какие узлы уже заменялись. Оригинальные запчасти найти непросто, поэтому перед заказом запишите заводской индекс и сверьте маркировку установленного узла. Эти данные и оценка комплектности помогут заранее понять объем предстоящих работ.
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