Какие советские мотоциклы были желаннее всего, что в них ценили больше скорости — и почему «ИЖ Планета-Спорт» стала мечтой

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 20:33

Списанный мотоцикл: как советская мототехника становилась мечтой и легендой

Списанный мотоцикл: как советская мототехника становилась мечтой и легендой

Какие советские мотоциклы были желаннее всего, что в них ценили больше скорости — и почему «ИЖ Планета-Спорт» стала мечтой

Списанный мотоцикл: как советская мототехника становилась мечтой и легендой

В СССР за новой техникой могли записываться на годы, а списанный мотоцикл для милиции становился редкой удачей. Вспоминаем семь моделей, которые ценили за скорость и способность справляться с плохими дорогами; ремонтировать их также было просто.

В СССР за новой техникой могли записываться на годы, а списанный мотоцикл для милиции становился редкой удачей. Вспоминаем семь моделей, которые ценили за скорость и способность справляться с плохими дорогами; ремонтировать их также было просто.

В СССР мотоцикл был не просто средством передвижения — он олицетворял свободу, независимость и техническую смекалку. В условиях дефицита и строгого распределения техники приобретение мотоцикла, особенно редкой модели, становилось настоящей удачей для владельца. Многие устройства, списанные из милиции или других государственных структур, редко попадали в частные руки, а новые машины записывались в очередь на несколько лет вперед. Именно этот дефицит сформировал особое отношение к мотоциклу в советском обществе: он соблюдал свободу передвижения и становился признаком статуса. Обладатель редких моделей вращался в кругу тех, кто ценил скорость и умело обращался с техникой.

Легендарные модели и их особенности

Одной из самых желанных машин была «ИЖ Планета-Спорт». Ориентируясь на японские спортбайки, советские инженеры создали мотоцикл с современным для своего времени обликом и максимальной скоростью до 140 км/ч. Спрос заметно превышал количество выпущенных экземпляров, поэтому для многих молодых людей модель оставалась мечтой.

Иной характер был у тяжелого «М-62» с коляской, разработанного для милиции. Четырехцилиндровый двигатель и высокая надежность стали предпосылками качества для езды по бездорожью. В открытую продажу подобные мотоциклы не поступали; гражданскому человеку иногда удавалось получить списанный экземпляр.

Рабочие лошадки и городские альтернативы

Однако ценность советской техники была нередким явлением. Для ежедневных поездок важны ремонтопригодность и возможность работать в непростых условиях.

Так, «Восход» стал рабочей лошадкой для сел и деревень благодаря простой конструкции и честности. По существу, многие экземпляры спустя годы все еще встречаются в глубинке и продолжают быть на ходу. Для поездок на рыбалку или охоту предназначалась «Тула-200»: большие колеса и усиленная рама заставляли ее справляться с плохими дорогами, а ремонтировать мотоцикл можно было прямо в поле.

У «ИЖ-49» узнаваемый силуэт и оригинальная посадка напоминали Harley-Davidson, конструкция была построена на переработанной немецкой разработке. Советские инженеры дорабатывали узлы с учетом местных условий и климата.

Начать знакомство с мототехникой любого производителя можно было с «М-1А Москва». Простота управления и ремонта сделала ее подходящей для общеобразовательных классов ДОСААФ. Позже производство перенесли в Минск, где модель получила вторую жизнь.

Городской альтернативой стал мотороллер «Вятка ВП-150», созданный на основе Vespa. Он отличался значительным весом и маневренностью, поэтому пришелся по духу молодежи и женщинам. Прицеп расширил возможности мотороллера: на нем можно было перевозить грузы.

Советская мототехника — это отдельная глава истории, в которой дефицит рождал легенды, а инженерная мысль находила неожиданные решения. От спортбайков до рабочих лошадок, от милицейских тяжеловесов до городских мотороллеров — каждая модель оставила свой след в памяти поколений и продолжает жить в гаражах и на дорогах по сей день.

Упомянутые марки: ИЖ, Урал
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы IZH, Ural

Похожие материалы IZH, Ural

АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Волгоград Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться