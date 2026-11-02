Вместо Mikuni — К-62М: почему экономия обернулась падением мощности и сбоями на «Иж Планета-Спорт»

Больше чем просто карбюратор: как японский Mikuni сделал «Иж Планета-Спорт» коллекционной ценностью

В 1978 году японский Mikuni на Иж Планета-Спорт сменили отечественным К-62М, мощность упала с 32 до 28 л. с. Владельцы столкнулись с нестабильным холостым ходом и провалами при разгоне; карбюратор приходилось постоянно дорабатывать.

В 1978 году японский Mikuni на Иж Планета-Спорт сменили отечественным К-62М, мощность упала с 32 до 28 л. с. Владельцы столкнулись с нестабильным холостым ходом и провалами при разгоне; карбюратор приходилось постоянно дорабатывать.

В 1978 году ради экономии на «Иж Планета-Спорт» вместо японского карбюратора установили отечественный К-62М. Это решение обернулось падением мощности с 32 до 28 л. с. и целым букетом неполадок, которые владельцы устраняли своими силами.

К-62М не держала холостые обороты, при разгоне появлялись провалы, расход топлива становился непредсказуемым, а дроссельную заслонку могло заклинить. Причина — плохая адаптация конструкции карбюратора к характеристикам двигателя.

Контраст особенно заметен на фоне изначального замысла. В начале 70-х конструкторы создавали дорожный мотоцикл для экспорта, ориентируясь на показатели японского мотопрома. «Иж Планета-Спорт» весил 135 кг и разгонялся до 140 км/ч.

Важной частью конструкции был карбюратор Mikuni. Он точно дозировал топливо и позволял двигателю выдавать 32 л. с. без постоянной корректировки настроек. Стабильная работа на разных оборотах обеспечивалась качеством изготовления жиклеров и каналов — от партии к партии оно не менялось.

Согласованность двигателя и системы питания имела практическое значение: владельцы редко вмешивались в настройки. Замена карбюратора нарушила эту интеграцию — вместо штатной работы К-62М требует от хозяев бесконечных доработок.

Отдельно стоит упомянуть узел управления техникой, который разбирался в материале вариатора Hyundai, хотя в случае ПС речь идет о системе питания двигателя.

«Иж Планета-Спорт» с японским карбюратором в профессиональной среде считается коллекционной ценностью. В техническом фольклоре мотоцикл называют «псом» или «Планетой смерти» из-за скорости и вибраций на пределе возможностей. «Минск» получил прозвище «макака», а чешские Jawa называли «старушкой».