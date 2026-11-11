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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 06:40

ИЖ «Планета-Спорт»: быстрый, красивый и слишком требовательный мотоцикл

ИЖ «Планета-Спорт»: быстрый, красивый и слишком требовательный мотоцикл

Советский мотоцикл, который удивил даже зарубежных любителей техники: почему ИЖ «Планета-Спорт» оказался не таким, как все

ИЖ «Планета-Спорт»: быстрый, красивый и слишком требовательный мотоцикл

В 1970-е этот мотоцикл выделялся среди советской техники японским карбюратором Mikuni и мощностью до 32 лошадиных сил. Скорость достигала 140 км/ч, а риск аварий среди неопытных водителей закрепил за моделью мрачное прозвище.

В 1970-е этот мотоцикл выделялся среди советской техники японским карбюратором Mikuni и мощностью до 32 лошадиных сил. Скорость достигала 140 км/ч, а риск аварий среди неопытных водителей закрепил за моделью мрачное прозвище.

В истории советской мототехники найдется не так много моделей, которые вызывали у современников столь же противоречивые чувства, как ранняя «Планета-Спорт». Ее любили за стремительный для своего времени характер и необычную внешность — и одновременно побаивались. На скорости до 140 км/ч этот мотоцикл требовал от водителя опыта, которого обычной утилитарной машине было не нужно. Динамика сделала «ПС» желанной покупкой для молодежи, но вместе с ней пришла и репутация опасного мотоцикла.

В 1970-е советскую мототехнику ценили прежде всего за простоту: владелец мог сам разобраться с ремонтом, не обращаясь в мастерскую. На этом привычном фоне ИЖ «Планета-Спорт» резко выделялся. Его компактный силуэт напоминал японские спортивные модели, которые как раз начали появляться в первых партиях зарубежной техники. Молодые люди называли владельцев «ПС» мотоциклистами «ПС» или, ласково и с иронией, «Пес».

Японские комплектующие и необычные решения

Разработка началась в начале 1970-х на Ижевском машиностроительном заводе. Серийный выпуск стартовал в 1974 году и продолжался до 1984-го. Конструкторы заметно изменили спортивный облик машины: узкий бак сочетался с компактным сиденьем, а форму дополняли спортивные крылья. Внешне мотоцикл напоминал Suzuki T250 и Yamaha 350R5.

Импортное происхождение чувствовалось не только в облике. На мотоцикл ставили японский карбюратор Mikuni, а электрооборудование поставляла Denso. В комплектацию входили зарубежные элементы светотехники, импортными были и рулевые переключатели. Особую роль играл карбюратор: с ним двигатель развивал большую мощность и обеспечивал хорошую динамику.

Владельцам нравилась и раздельная система смазки. Масло не приходилось каждый раз смешивать с бензином прямо в баке — двигатель смазывался через отдельную систему. Мотор крепился к раме на резиновых демпферах, которые должны были уменьшить вибрацию. По оснащению ранняя «Планета-Спорт» заметно выигрывала у отечественных соперников. Модель экспортировали и в другие страны, где она могла конкурировать с популярными машинами социалистического блока.

Мощность и обратная сторона скорости

Одноцилиндровый двухтактный двигатель имел рабочий объем 340 кубических сантиметров. Сначала он работал с карбюратором Mikuni и развивал 32 лошадиные силы. При сухой массе около 135 килограммов мотоцикл разгонялся до 100 км/ч примерно за 10–11 секунд. Заявленная максимальная скорость достигала 140 км/ч.

Для советского дорожного мотоцикла того времени это были серьезные показатели. По мощности «ПС» превосходил многие распространенные модели «Явы» и поэтому быстро стал желанной покупкой среди молодых любителей техники. Похожий интерес к переменам в отечественных моделях виден и в разборе Lada Niva Legend, хотя там речь уже идет об автомобиле.

Но такая динамика требовала осторожности. Молодые водители пересаживались на «Планету-Спорт» с более спокойной техники и могли недооценить, как быстро она набирает скорость. Тормозные системы той эпохи не обеспечивали того запаса безопасности, который сегодня ожидают от скоростного мотоцикла. Возможности на высокой скорости ограничивали и сиденье, и особенности ходовой части. Ошибка в управлении могла привести к серьезной аварии.

С этим связывают и народное прозвище «Планета-Смерть». Оно отражало опасность быстрых происшествий, но само по себе не означает, что мотоцикл был их причиной: главную роль играли неопытность водителей и неосторожная езда.

Почему раннюю версию ценят выше

Со временем завод постепенно заменял импортные карбюраторы и элементы электрооборудования советскими аналогами. Менялись и другие комплектующие. В последних версиях мощность снизилась примерно до 28 лошадиных сил, детали упрощались, отличались крылья и выхлопная система. Поэтому ранние машины ценятся за сочетание энергии и импортного оснащения.

После завершения выпуска в 1984 году хорошо сохранившиеся экземпляры стали редкостью. Многие мотоциклы разобрали на запчасти, остальные переделали или эксплуатировали до полного износа. Коллекционеров особенно интересуют машины первых лет с японскими комплектующими.

Упомянутые марки: ИЖ
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