Тонна груза и версия для финских фермеров: какие секреты скрывал главный труженик СССР ИЖ-2715?

Миллионный тираж и экспорт в Европу: как создавали легендарный советский «каблук» ИЖ-2715?

ИЖ-2715 давно снят с производства, но его угловатый кузов знаком нескольким поколениям водителей. За почти три десятилетия завод выпустил свыше миллиона машин семейства. Разбираемся, за счет чего «каблучок» стал рабочей лошадкой страны.

ИЖ-2715 давно снят с производства, но его угловатый кузов знаком нескольким поколениям водителей. За почти три десятилетия завод выпустил свыше миллиона машин семейства. Разбираемся, за счет чего «каблучок» стал рабочей лошадкой страны.

924 410 закрытых фургонов - таков выпуск ИЖ-2715. Вместе с пикапами и грузопассажирскими версиями семейство перешагнуло отметку в миллион машин. Эти автомобили развозили хлеб и лекарства, перевозили мебель, чертежи и пассажиров, а их силуэт часто мелькал в советском кино.

Первая партия ИЖ-2715 сошла с конвейера Ижевского автозавода 20 ноября 1972 года. До конца года собрали 829 машин, а спустя три года годовой выпуск достиг 45 тысяч. Полноценное производство модели развернули в феврале 1973-го. Семейство выпускали до 2001 года: базовый период производства ИЖ-2715 завершился в 2000-м, отдельные модификации собирали и в следующем году. На дорогах подобные автомобили теперь встречаются редко, хотя отдельные экземпляры еще сохранились.

Кузов для работы и экспорта

Главным конструктором ижевского семейства в 1970 году стал Владимир Арамаисович Абрамян. За основу взяли «Москвич-412» - легковую модель с задним приводом и механической коробкой передач, - но от обычного универсала отказались: его низкий кузов было неудобно загружать. Высокую цельнометаллическую надстройку сделали съемной. Такая конструкция позволяла выпускать фургон и открытый пикап на общей производственной базе без полной перестройки конвейера под более высокую машину.

Запасное колесо закрепили в кабине за пассажирским сиденьем, чтобы не занимать грузовой отсек. Задние двери открывались более чем на 180 градусов. Заявленная грузоподъемность составляла 400-450 кг, хотя водители могли загрузить и 600 кг, а иногда даже тонну. Постоянно ездить с таким перегрузом не рекомендовалось. Задняя подвеска получила полуэллиптические рессоры, но их не усиливали относительно легковой версии.

У фургона и пикапа были общие круглые фары, а под капотом стоял двигатель УЗАМ-412 объемом 1,5 литра и мощностью 75 л. с. Коробка передач была четырехступенчатой, привод - задним. В технических карточках поздних модификаций указаны моторы УЗАМ объемом 1 478 см³: УЗАМ-412Э мощностью 75 л. с. и УЗАМ-412ДЭ мощностью 67 л. с. Для последнего указывался бензин А-76, для 75-сильной версии - АИ-92. Паспортный расход топлива в городе в исходных данных указан примерно на уровне 10 литров.

В справочном каталоге CarDir для ИЖ-2715 приведены шины 165/80 R13 и стальные диски 4,5J×13 ET30; указанная там схема крепления колес - 5×115. Параметры могли зависеть от конкретной модификации.

Пикап ИЖ-27151 появился в 1974 году. В СССР открытый кузов считали непрактичным из-за погоды и риска краж, зато экспортная версия продавалась под именем Elite Pickup, а в социалистических странах - как «Москвич-1500ГР». Для финских фермеров платформу удлинили дополнительной вставкой: так возникла редкая на внутреннем рынке модификация ИЖ-27151-013-01.

От ижевской сборки к большому семейству

Автомобильный завод в Ижевске появился по решению Дмитрия Устинова. Строительство началось на месте недостроенного корпуса «Прогресс», а первую партию «Москвичей-408» собрали 12 декабря 1966 года. Ижевские машины сначала отличались от московских главным образом эмблемой, хотя часть деталей делали на месте: задний мост выпускал Ижевский редукторный завод, сиденья - местный мебельный комбинат. Штамповочные прессы поставила Renault.

Внешность «каблучка» дополняла заводская палитра цветов. Красно-коричневый называли «Бизоном», ярко-оранжевый - «Апельсином». В палитре также были «Надежда», «Лоза», «Пицунда» и «Камыш»; металлики получили имена «Форель» и «Брызги шампанского».

В 1988 году к семейству добавили грузопассажирский ИЖ-27156 с боковыми окнами и откидными сиденьями вдоль бортов. В кабине и салоне могли ехать до шести человек. Выпуск этой версии составил 21 505 машин. Был и опытный гибрид на базе ИЖ-2125 «Комби» с грузовой платформой, но в серию он не пошел, уточняет igrader.ru.

Базовый ИЖ-2715 выпускался с 1972 по 1982 год, модернизированный ИЖ-2715-01 - с 1982-го по 2000-й. Пикапы ИЖ-27151 и ИЖ-27151-01 производили до 1997 года, а сменивший семейство ИЖ-2717 был создан на базе «Оды». В 2019 году масштабная модель «каблучка» вышла в журнальной серии «Автолегенды СССР».

Регламент обслуживания предусматривал ТО-1 примерно через 4 000 км или шесть месяцев, а ТО-2 - через 10 000 км или год. В перечень работ входили смазка шарниров подвески и рулевых тяг, обслуживание карданного вала, замена моторного масла и фильтра, регулировка клапанных зазоров и проверка тормозов.