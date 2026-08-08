Почему Иж-350 стал отправной точкой для СССР и что эксперты считают главным успехом модели

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 05:00

Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта

Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта

Почему Иж-350 стал отправной точкой для СССР и что эксперты считают главным успехом модели

Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта

Иж-350 - первый массовый мотоцикл СССР, созданный на базе немецких чертежей, стал не только транспортной революцией для страны, но и платформой для будущих советских моделей. Сегодня интерес к этой технике вновь растет, а оригинальные экземпляры ценятся коллекционерами.

Иж-350 - первый массовый мотоцикл СССР, созданный на базе немецких чертежей, стал не только транспортной революцией для страны, но и платформой для будущих советских моделей. Сегодня интерес к этой технике вновь растет, а оригинальные экземпляры ценятся коллекционерами.

В послевоенные годы СССР столкнулся с острой нехваткой легкой мототехники, и именно Иж-350 стал тем самым сложным проектом, который позволил стране быстро закрыть этот пробел. В 1946 году в Ижевск прибыл эшелон с оборудованием и проектной документацией немецкой фирмы DKW, а также с ним - инженеры, включая Германа Вебера, создателя NZ-350. Советским специалистам предстояло не просто скопировать немецкий мотоцикл, а адаптировать его под отечественные условия.

До войны мотоциклы в СССР были редкостью: выпускались лишь упрощенные версии по лицензии, годовой тираж едва покрывал запросы крупных городов.

DKW NZ-350, на базе которого проектировался Иж-350, отличался современными решениями: двухтактным двигателем, ножной передачей, параллелограммной вилкой. Эти технологии легли в основу советской модели, но потребовали серьезной доработки.

Советские инженеры переработали чертежи, заменили немецкие материалы на отечественные аналоги, адаптировали электрооборудование и перенастроили карбюратор под местный бензин. Особое внимание уделили ходовой части - после первых испытаний усилили заднюю ступицу и сохранили крупную звездочку для уверенного движения по бездорожью. Уже в декабре 1946 года с конвейера сошли первые Иж-350 - мотоциклы, которые быстро стали незаменимыми для фельдшеров, почтальонов и агрономов.

За пять лет было выпущено более 127 тысяч экземпляров - рекордный для СССР тираж. Модель быстро обрела популярность в регионах, где автомобиль был недоступной роскошью. В 1948 году появилась спортивная версия 350С с телескопической вилкой и усиленной рамой, которая служила советским гонщикам на соревнованиях и внедряла новые технические решения в серийное производство.

К 1951 году на смену Иж-350 пришел Иж-49 с новой рамой и улучшенной управляемостью. Опыт, полученный при производстве первых моделей, стал основой для создания «Планет» и «Юпитера», к началу 1960-х годов СССР вышел в мировые лидеры по выпуску двухколесной техники. Для сравнения, в 1961 году в стране было произведено почти в четыре раза больше мотоциклов и мотороллеров, чем легковых автомобилей.

Иж-350 оказался востребован не только как транспорт: его моторы использовали на пилорамах, а генераторы - для питания радиостанций. Завод официально разрешил подключение прицепа, что позволяло осуществлять доставку почты и медикаментов в отдаленные районы. Сегодня оригинальные экземпляры Иж-350 с родными деталями ценятся коллекционерами и включены в перечень инженерного наследия России.

Интересно, что развитие советской мототехники шло параллельно с мировыми тенденциями: например, современные электроскутеры, такие как CityCoco Harley Chopper, также быстро развиваются благодаря сочетанию технологий и практичности, о чем подробно рассказывается в материале о новых возможностях городского транспорта . Это обусловлено тем, что опыт массового развития Иж-350 актуален и сегодня, когда рынок вновь ищет доступные и надежные решения для ежедневных поездок.

Факт остается фактом: Иж-350 стал не только символом технического прорыва, но и своеобразной «школой» для инженеров, определивших будущее советского мотопрома. 

Упомянутые марки: ИЖ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы IZH

Похожие материалы IZH

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Смоленск Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться