20 ноября 2026, 11:10
Немецкие корни, русская смекалка: во что превратили DKW на Ижевском заводе
Немецкие корни, русская смекалка: во что превратили DKW на Ижевском заводе
У Иж-49 коробкой передач можно было управлять ножной педалью или рычагом на баке; система синхронизировала оба органа управления. Модель выпускали семь лет и за это время изготовили более 500 тысяч экземпляров. Сегодня исправный мотоцикл найти коллекционерам непросто.
В послевоенные годы, когда дороги в глубинке оставались непростыми, а автомобиль был недоступной роскошью, именно мотоцикл становился главным помощником для жителей деревень и малых городов. Среди этой техники особое место занимает Иж-49 — машина, которая не просто возила людей, а демонстрировала инженерную смекалку и удивительную приспособляемость к суровым реалиям. Сегодня этот мотоцикл вызывает интерес у историков транспорта и коллекционеров как яркий пример советского подхода к массовой технике.
Для жителей деревень и небольших городов мотоцикл часто был единственным транспортом. Иж-49 подходил к разным условиям эксплуатации и выпускался как в одиночном варианте, так и с боковым прицепом. Серийное производство на Ижевском машиностроительном заводе продолжалось с 1951 по 1958 год; модель выпускали семь лет.
Особенность модели связана с коробкой передач. Водитель мог переключить ее ножной педалью влево или ручным рычагом на правой стороне бака. Четырехступенчатая коробка допускала оба типа управления. Рычаг на баке был связан с ножным механизмом.
Смысл решения был в синхронизации двух способов управления. При смене передачи ножной рычаг на баке автоматически переходил в положение, поэтому водителю не обязательно было отдельно согласовывать работу ручного и ножного. По расположению ручного рычага можно было также проверить перед запуском двигателя, находится ли в нейтральном положении коробка.
За необычной системой стояла утилитарная машина. Длина Иж-49 составила 2120 мм, ширина — 775 мм. Высота достигла 985 мм, масса равнялась 150 кг. Одноцилиндровый двухтактный двигатель концентрации 346 куб. см развивал 11,5 л.с. (около 8,5 кВт). Расход топлива указывался на уровне около 4 литров на 100 км, максимальная скорость составляла около 90 км/ч.
При создании моделей использовалось оборудование и технологические решения немецкого завода DKW в Цшопау, вывезенные в СССР после войны в рамках репараций. Иж-49 отличался от DKW NZ-350: советские инженеры переработали ходовую часть, электрооборудование, впуск и выпуск. Вместо жесткой стойки схемы применили телескопическую переднюю вилку. Сзади установили свечную подвеску с гидравлическими амортизаторами.
За семь лет с конвейера сошло более 500 тысяч экземпляров. Мотоцикл выпускался в одиночном исполнении и с боковым прицепом. При появлении техники в то время были важны надежность и простота обслуживания. Эти качества особенно ценили там, где мотоцикл служил ежедневным транспортом и представлял собой нередкую коллекционную вещь.
На советском рынке у моделей были конкуренты, но Иж-49 отличался универсальностью и приспособленностью к альтернативным дорогам.
В 1956 году Ижевский завод начал выпуск более новой модели Иж-56 с трубчатой рамой и маятниковой задней подвеской. Иж-49 стабильно работает еще около двух лет, параллельно с преемником. Модель по-прежнему интересует тех, кто изучает историю массового транспорта и советские инженерные решения. Исправный Иж-49 коллекционерам сегодня найти основы.
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