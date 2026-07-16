Кишерть - Шумково: масштабный ремонт парализовал ключевые рейсы - как теперь добраться до Петербурга?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

16 июля 2026, 17:38

Изменения маршрутов поездов в Петербург из-за ремонта на железной дороге

Изменения маршрутов поездов в Петербург из-за ремонта на железной дороге

Кишерть - Шумково: масштабный ремонт парализовал ключевые рейсы - как теперь добраться до Петербурга?

Изменения маршрутов поездов в Петербург из-за ремонта на железной дороге

В ближайшие дни изменится маршрут движения поездов с Урала и Сибири в Санкт-Петербург и обратно. Некоторые составы задержатся. Пассажирам стоит проверить расписание перед отправлением. Подробности - в нашем материале.

В ближайшие дни изменится маршрут движения поездов с Урала и Сибири в Санкт-Петербург и обратно. Некоторые составы задержатся. Пассажирам стоит проверить расписание перед отправлением. Подробности - в нашем материале.

В связи с масштабными ремонтными работами на участке Кишерть - Шумково Свердловской железной дороги, несколько пассажирских поездов, следующих в Санкт-Петербург и обратно, временно изменят свои маршруты. Как сообщает Мойка78, изменения затронут как отправления из Северной столицы, так и поезда, прибывающие в город.

В первую очередь, корректировки коснутся рейсов № 73 Тюмень - Петербург, № 149 Челябинск - Петербург и № 72 Петербург - Екатеринбург. Эти составы будут направлены по альтернативным маршрутам, чтобы обойти поврежденный участок и вернуться на основной путь. В результате, время в пути может увеличиться, а расписание - измениться.

Поезда № 73 и № 149, а также рейсы № 69 Чита - Москва и № 109 Новый Уренгой - Москва, теперь проследуют через станции Кузино и Лысьва, после чего выйдут на главный ход по станции Пермь. Это позволит избежать зоны ремонта, но приведет к некоторым задержкам.

Дальние маршруты, такие как № 1 Владивосток - Москва и № 85 Серов - Москва, перенаправят через Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую. Для поезда № 72 Петербург - Екатеринбург, а также для составов № 2 Москва - Владивосток и № 802 Пермь - Екатеринбург, предусмотрен путь через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по Екатеринбургу.

Пассажирам, чьи поезда задержатся более чем на четыре часа, на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш предоставят горячее питание. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую поддержку и консультируют по возникающим вопросам.

Для уточнения актуального расписания рекомендуется воспользоваться приложением «РЖД Пассажирам», официальным сайтом перевозчика или бесплатным телефоном центра поддержки клиентов. В ближайшие дни пассажирам стоит внимательно следить за обновлениями, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Калужская область Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться