Кишерть - Шумково: масштабный ремонт парализовал ключевые рейсы - как теперь добраться до Петербурга?

Изменения маршрутов поездов в Петербург из-за ремонта на железной дороге

В ближайшие дни изменится маршрут движения поездов с Урала и Сибири в Санкт-Петербург и обратно. Некоторые составы задержатся. Пассажирам стоит проверить расписание перед отправлением. Подробности - в нашем материале.

В ближайшие дни изменится маршрут движения поездов с Урала и Сибири в Санкт-Петербург и обратно. Некоторые составы задержатся. Пассажирам стоит проверить расписание перед отправлением. Подробности - в нашем материале.

В связи с масштабными ремонтными работами на участке Кишерть - Шумково Свердловской железной дороги, несколько пассажирских поездов, следующих в Санкт-Петербург и обратно, временно изменят свои маршруты. Как сообщает Мойка78, изменения затронут как отправления из Северной столицы, так и поезда, прибывающие в город.

В первую очередь, корректировки коснутся рейсов № 73 Тюмень - Петербург, № 149 Челябинск - Петербург и № 72 Петербург - Екатеринбург. Эти составы будут направлены по альтернативным маршрутам, чтобы обойти поврежденный участок и вернуться на основной путь. В результате, время в пути может увеличиться, а расписание - измениться.

Поезда № 73 и № 149, а также рейсы № 69 Чита - Москва и № 109 Новый Уренгой - Москва, теперь проследуют через станции Кузино и Лысьва, после чего выйдут на главный ход по станции Пермь. Это позволит избежать зоны ремонта, но приведет к некоторым задержкам.

Дальние маршруты, такие как № 1 Владивосток - Москва и № 85 Серов - Москва, перенаправят через Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую. Для поезда № 72 Петербург - Екатеринбург, а также для составов № 2 Москва - Владивосток и № 802 Пермь - Екатеринбург, предусмотрен путь через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по Екатеринбургу.

Пассажирам, чьи поезда задержатся более чем на четыре часа, на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш предоставят горячее питание. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую поддержку и консультируют по возникающим вопросам.

Для уточнения актуального расписания рекомендуется воспользоваться приложением «РЖД Пассажирам», официальным сайтом перевозчика или бесплатным телефоном центра поддержки клиентов. В ближайшие дни пассажирам стоит внимательно следить за обновлениями, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.