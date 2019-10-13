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13 октября 2019, 22:58

Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол

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Фото kuzmir.ru
Очередные изменения в ОСАГО настигли российских автомобилистов. К счастью, на сей раз положительные. Главное из них — увеличение выплат по европротоколу до 400 тыс. рублей по всей стране.

Безлимитный европротокол в России

По европротоколу можно оформить ДТП без пострадавших, если в нем участвовали два автомобиля, водители которых вписаны в действующий полис ОСАГО. Участники аварии должны зафиксировать на фото или видео все обстоятельства происшествия, составить схему и освободить проезжую часть.

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Максимальный размер выплат в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях при самостоятельном оформлении аварии составляет 400 тыс. рублей, в других регионах России до изменений он был 100 тыс. рублей. Теперь же ДТП с более серьезным ущербом можно будет оформить без привлечения сотрудников ГИБДД в любой точке страны.

Правда, чтобы рассчитывать на максимальную выплату, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, достигнуть полного согласия на предмет того, кто виноват в ДТП. Во-вторых, оформить аварию нужно не на бланке европротокола от руки, а с помощью специального мобильного приложения «ДТП.Европротокол». Наконец, участники аварии должны быть обязательно зарегистрированы на федеральном портале госуслуг.

Важно отметить, что оформить ДТП по европротоколу можно даже если есть разногласия у водителей. Правда, сумма компенсации в этом случае ограничена и составляет максимально 100 тыс. рублей.

Андрей Маклецов, начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков (РСА) « Наличие разногласий указывается в п.18 извещения о ДТП, а на оборотной стороне своего бланка каждый из водителей поясняет существо этих разногласий. Возмещение в размере до 100 тыс. рублей возможно, если водители выполнили фотофиксацию обстоятельств ДТП и повреждений автомобилей с помощью специального программного обеспечения — мобильного приложения «ДТП.Европротокол» »
Андрей Маклецов, начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков (РСА)

Приложение «ДТП. Европротокол»

С помощью этого сервиса водители смогут фиксировать повреждения, указывать обстоятельства аварии, заполнять необходимые сведения. Данные о происшествии и участниках ДТП должны быть заполнены с одного телефона.

Как говорят в РСА, приложение доступно в любом регионе России. Оно позволяет проверять полисы ОСАГО обоих участников ДТП. С помощью навигационных технологий фиксируется местоположение, после чего все эти сведения некорректируемым образом передаются в АИС ОСАГО. После получения страховщиком заявления о страховом возмещении он скачивает эти данные и фотографии из АИС ОСАГО и использует их для проверки указанных потерпевшим обстоятельств причинения вреда в ДТП, характера и перечня повреждений автомобилей.

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Далее формируется электронное извещение — второму водителю придет на него ссылка для скачивания на почту, указанную при регистрации на «Госуслугах». При переходе по ссылке извещение появится в личном кабинете второго участника ДТП. Водитель может быть спокоен, страховая компания свяжется с ним и возместит ущерб.

Почему не все оформляют ДТП по европротоколу?

Европротокол в целом удобная вещь, которая позволяет экономить время и даже исключить существенные потери в экономике городов. Незначительные ДТП, которые можно было бы оформить с помощью европротокола, тормозят транспортный поток, создают затруднения для движения других участников дорожного движения, в том числе машин спецслужб. Само оформление ДТП отнимает время инспектора, которое он мог бы потратить на выявление нарушителей ПДД и профилактику аварий.

Казалось бы, этот способ ускоряет процесс и разгружает дороги, вот только прижиться в нашей стране он пока не может. Все дело в том, что водители попросту не умеют обходиться без инспектора ГИБДД.

Как бы ни старались власти и ГИБДД заставить автомобилистов самостоятельно оформлять мелкие аварии, без участия инспектора, европротоколом пользуются в России меньше половины водителей. И то подавляющее большинство из них проживает в мегаполисах.

Алина Александрова, активист общественного движения «Убитые дороги» « Процедура оформления ДТП при помощи европротокола была введена в России 10 лет назад. За это время в ее механизм вносились изменения, которые постепенно делали ее более удобной и понятной для водителей. Несмотря на это многие водители не обладают полными знаниями о работе этого механизма, а потому неохотно пользуются европротоколом при оформлении аварии, о чем свидетельствуют исследования, проводимые РСА »
Алина Александрова, активист общественного движения «Убитые дороги»
В РСА считают, что популяризовать европротокол в России можно следующими мерами:

- Разъяснять водителям преимущества этой процедуры, в том числе возможность сокращения времени оформления документов о ДТП. Это, в частности, должны тщательно рассказывать в автошколах.

- Указывать водителям на то, что они должны иметь представление о стоимости ремонта своего автомобиля, в основном кузовного, по наружному электрооборудованию и стеклам. Эти сведения можно получить в СТО, где обслуживается автомобиль.

- Напоминать водителям о необходимости вести себя сдержанно, внимательно как в ходе движения, так и после ДТП. Это поможет наладить контакт между участниками ДТП, который необходим для оформления ДТП по европротоколу.

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол

 

Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Изменения в ОСАГО с 1 октября Европротокол
Что касается возмещения, то если автомобиль поступил на ремонт по направлению страховщика и в ходе работы были обнаружены скрытые дефекты, СТО составляет акт о скрытых повреждения и согласовывает стоимость ремонта с учетом обнаруженного со страховщиком. Если такой ремонт согласован страховщиком, он выполняется, владельца автомобиля не беспокоят, он получает отремонтированный автомобиль в установленный срок. Если лимита выплат не хватает, владельцу могут предложить доплатить. В случае отказа — владелец забирает машину из СТО без ремонта.

Сейчас в России работает несколько круглосуточных «горячих линий», обратившись на которые участники ДТП могут бесплатно получить полную консультацию по правильному оформлению европротокола. Конечно, это займет больше времени, но зато при правильном оформлении аварии вы сможете получить свою законную компенсацию.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:02
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Отзывы по теме
Эксперты рассказали, как продлить ресурс двигателя
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Куршская коса: когда реально красиво и одновременно хрупко
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
Безлимитный европротокол в РоссииПо европротоколу можно оформить ДТП без пострадавших, если в нем участвовали два автомобиля, водители которых вписаны в действующий полис ОСАГО. Участники аварии должны зафиксировать на фото или видео все обстоятельства происшествия, составить схему и освободить проезжую часть. {{gallery_22}} Максимальный размер выплат в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях при самостоятельном оформлении аварии составляет 400 тыс. рублей, в других регионах России до изменений он был 100 тыс. рублей. Теперь же ДТП с более серьезным ущербом можно будет оформить без привлечения сотрудников ГИБДД в любой точке страны.Правда, чтобы рассчитывать на максимальную выплату, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, достигнуть полного согласия на предмет того, кто виноват в ДТП. Во-вторых, оформить аварию нужно не на бланке европротокола от руки, а с помощью специального мобильного приложения «ДТП.Европротокол». Наконец, участники аварии должны быть обязательно зарегистрированы на федеральном портале госуслуг.Важно отметить, что оформить ДТП по европротоколу можно даже если есть разногласия у водителей. Правда, сумма компенсации в этом случае ограничена и составляет максимально 100 тыс. рублей.{{person_272_Наличие разногласий указывается в п.18 извещения о ДТП, а на оборотной стороне своего бланка каждый из водителей поясняет существо этих разногласий. Возмещение в размере до 100 тыс. рублей возможно, если водители выполнили фотофиксацию обстоятельств ДТП и повреждений автомобилей с помощью специального программного обеспечения — мобильного приложения «ДТП.Европротокол»}}Приложение «ДТП. Европротокол»С помощью этого сервиса водители смогут фиксировать повреждения, указывать обстоятельства аварии, заполнять необходимые сведения. Данные о происшествии и участниках ДТП должны быть заполнены с одного телефона.Как говорят в РСА, приложение доступно в любом регионе России. Оно позволяет проверять полисы ОСАГО обоих участников ДТП. С помощью навигационных технологий фиксируется местоположение, после чего все эти сведения некорректируемым образом передаются в АИС ОСАГО. После получения страховщиком заявления о страховом возмещении он скачивает эти данные и фотографии из АИС ОСАГО и использует их для проверки указанных потерпевшим обстоятельств причинения вреда в ДТП, характера и перечня повреждений автомобилей.{{gallery_205}} Далее формируется электронное извещение — второму водителю придет на него ссылка для скачивания на почту, указанную при регистрации на «Госуслугах». При переходе по ссылке извещение появится в личном кабинете второго участника ДТП. Водитель может быть спокоен, страховая компания свяжется с ним и возместит ущерб.Почему не все оформляют ДТП по европротоколу?Европротокол в целом удобная вещь, которая позволяет экономить время и даже исключить существенные потери в экономике городов. Незначительные ДТП, которые можно было бы оформить с помощью европротокола, тормозят транспортный поток, создают затруднения для движения других участников дорожного движения, в том числе машин спецслужб. Само оформление ДТП отнимает время инспектора, которое он мог бы потратить на выявление нарушителей ПДД и профилактику аварий.Казалось бы, этот способ ускоряет процесс и разгружает дороги, вот только прижиться в нашей стране он пока не может. Все дело в том, что водители попросту не умеют обходиться без инспектора ГИБДД. Как бы ни старались власти и ГИБДД заставить автомобилистов самостоятельно оформлять мелкие аварии, без участия инспектора, европротоколом пользуются в России меньше половины водителей. И то подавляющее большинство из них проживает в мегаполисах. {{person_271_Процедура оформления ДТП при помощи европротокола была введена в России 10 лет назад. За это время в ее механизм вносились изменения, которые постепенно делали ее более удобной и понятной для водителей. Несмотря на это многие водители не обладают полными знаниями о работе этого механизма, а потому неохотно пользуются европротоколом при оформлении аварии, о чем свидетельствуют исследования, проводимые РСА}} В РСА считают, что популяризовать европротокол в России можно следующими мерами:- Разъяснять водителям преимущества этой процедуры, в том числе возможность сокращения времени оформления документов о ДТП. Это, в частности, должны тщательно рассказывать в автошколах.- Указывать водителям на то, что они должны иметь представление о стоимости ремонта своего автомобиля, в основном кузовного, по наружному электрооборудованию и стеклам. Эти сведения можно получить в СТО, где обслуживается автомобиль.- Напоминать водителям о необходимости вести себя сдержанно, внимательно как в ходе движения, так и после ДТП. Это поможет наладить контакт между участниками ДТП, который необходим для оформления ДТП по европротоколу.{{gallery_1445}} Что касается возмещения, то если автомобиль поступил на ремонт по направлению страховщика и в ходе работы были обнаружены скрытые дефекты, СТО составляет акт о скрытых повреждения и согласовывает стоимость ремонта с учетом обнаруженного со страховщиком. Если такой ремонт согласован страховщиком, он выполняется, владельца автомобиля не беспокоят, он получает отремонтированный автомобиль в установленный срок. Если лимита выплат не хватает, владельцу могут предложить доплатить. В случае отказа — владелец забирает машину из СТО без ремонта.Сейчас в России работает несколько круглосуточных «горячих линий», обратившись на которые участники ДТП могут бесплатно получить полную консультацию по правильному оформлению европротокола. Конечно, это займет больше времени, но зато при правильном оформлении аварии вы сможете получить свою законную компенсацию.
2019-10-13
Автор: Арина Милая
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