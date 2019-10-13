Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
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Безлимитный европротокол в России
По европротоколу можно оформить ДТП без пострадавших, если в нем участвовали два автомобиля, водители которых вписаны в действующий полис ОСАГО. Участники аварии должны зафиксировать на фото или видео все обстоятельства происшествия, составить схему и освободить проезжую часть.
Правда, чтобы рассчитывать на максимальную выплату, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, достигнуть полного согласия на предмет того, кто виноват в ДТП. Во-вторых, оформить аварию нужно не на бланке европротокола от руки, а с помощью специального мобильного приложения «ДТП.Европротокол». Наконец, участники аварии должны быть обязательно зарегистрированы на федеральном портале госуслуг.
Важно отметить, что оформить ДТП по европротоколу можно даже если есть разногласия у водителей. Правда, сумма компенсации в этом случае ограничена и составляет максимально 100 тыс. рублей.
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Наличие разногласий указывается в п.18 извещения о ДТП, а на оборотной стороне своего бланка каждый из водителей поясняет существо этих разногласий. Возмещение в размере до 100 тыс. рублей возможно, если водители выполнили фотофиксацию обстоятельств ДТП и повреждений автомобилей с помощью специального программного обеспечения — мобильного приложения «ДТП.Европротокол»
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Андрей Маклецов, начальник управления методологии урегулирования убытков Российского Союза Автостраховщиков (РСА)
Приложение «ДТП. Европротокол»
С помощью этого сервиса водители смогут фиксировать повреждения, указывать обстоятельства аварии, заполнять необходимые сведения. Данные о происшествии и участниках ДТП должны быть заполнены с одного телефона.
Как говорят в РСА, приложение доступно в любом регионе России. Оно позволяет проверять полисы ОСАГО обоих участников ДТП. С помощью навигационных технологий фиксируется местоположение, после чего все эти сведения некорректируемым образом передаются в АИС ОСАГО. После получения страховщиком заявления о страховом возмещении он скачивает эти данные и фотографии из АИС ОСАГО и использует их для проверки указанных потерпевшим обстоятельств причинения вреда в ДТП, характера и перечня повреждений автомобилей.
Почему не все оформляют ДТП по европротоколу?
Европротокол в целом удобная вещь, которая позволяет экономить время и даже исключить существенные потери в экономике городов. Незначительные ДТП, которые можно было бы оформить с помощью европротокола, тормозят транспортный поток, создают затруднения для движения других участников дорожного движения, в том числе машин спецслужб. Само оформление ДТП отнимает время инспектора, которое он мог бы потратить на выявление нарушителей ПДД и профилактику аварий.
Казалось бы, этот способ ускоряет процесс и разгружает дороги, вот только прижиться в нашей стране он пока не может. Все дело в том, что водители попросту не умеют обходиться без инспектора ГИБДД.
Как бы ни старались власти и ГИБДД заставить автомобилистов самостоятельно оформлять мелкие аварии, без участия инспектора, европротоколом пользуются в России меньше половины водителей. И то подавляющее большинство из них проживает в мегаполисах.
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Процедура оформления ДТП при помощи европротокола была введена в России 10 лет назад. За это время в ее механизм вносились изменения, которые постепенно делали ее более удобной и понятной для водителей. Несмотря на это многие водители не обладают полными знаниями о работе этого механизма, а потому неохотно пользуются европротоколом при оформлении аварии, о чем свидетельствуют исследования, проводимые РСА
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Алина Александрова, активист общественного движения «Убитые дороги»
- Разъяснять водителям преимущества этой процедуры, в том числе возможность сокращения времени оформления документов о ДТП. Это, в частности, должны тщательно рассказывать в автошколах.
- Указывать водителям на то, что они должны иметь представление о стоимости ремонта своего автомобиля, в основном кузовного, по наружному электрооборудованию и стеклам. Эти сведения можно получить в СТО, где обслуживается автомобиль.
- Напоминать водителям о необходимости вести себя сдержанно, внимательно как в ходе движения, так и после ДТП. Это поможет наладить контакт между участниками ДТП, который необходим для оформления ДТП по европротоколу.
Сейчас в России работает несколько круглосуточных «горячих линий», обратившись на которые участники ДТП могут бесплатно получить полную консультацию по правильному оформлению европротокола. Конечно, это займет больше времени, но зато при правильном оформлении аварии вы сможете получить свою законную компенсацию.
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