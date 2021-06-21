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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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21 июня 2021, 12:30

Изменения в ОСАГО с 22 августа 2021 года: почему отменили техосмотр и что будет дальше

Госдумой принят законопроект, отменяющий обязательный техосмотр при покупке полиса ОСАГО с 22 августа 2021 года. Рассказываем, чем вызваны эти изменения в ОСАГО, нужна ли будет диагностическая карта и что думают по этому поводу эксперты.
Фото: avto25.ru

В конце лета водителей ждет отмена обязательного техосмотра при покупке страховки. Закон уже прошел третье чтение. «По новому закону для заключения договора ОСАГО диагностическая карта не потребуется. Страхователи, в свою очередь, больше не будут проверять, имеется ли у владельца авто действующий техосмотр и смогут оформить страховку без него. Таким образом, разрешатся трудности страховых агентов при оформлении договоров, и упростится жизнь водителей», - рассказал 110KM.RU Самвел Меграбян из юридической службы Единого центра защиты.

Таким образом, чтобы оформить страховку, водителю достаточно будет иметь при себе свой паспорт, ПТС машины либо СТС и водительское удостоверение.

Почему отменили обязательный техосмотр для ОСАГО

Причинами отмены техосмотра стали следующие факторы:

1. Правительство решило положить конец теневому бизнесу по продаже «серых» карт диагностики без прохождения осмотра авто, который активно процветает в нашей стране. Законодатели надеются, что если диагностическая карта для страховки станет не нужна, то и пропадет необходимость ее покупать.

Министерством Внутренних дел подготовлен законопроект, предлагающий процедуру техосмотра сделать добровольной. В ведомстве считают, что у автовладельцев и так есть заинтересованность в проверке технической исправности своих машин, и они будут сами регулярно проходить ТО.

2. Вторая причина отмены обязательного техосмотра – нехватка станций ТО, отвечающих требованиям, предъявляемым с 1 марта 2021 года. Напомним, что у оператора техосмотра должна быть аккредитация РСА, возможность оформления электронных диагностических карт и передачи данных о проведении осмотра в единую базу.

Некоторые участники рынка уверены, что принятие нового закона никак не изменит ситуацию с прохождением техосмотра для крупных компаний, которые занимаются перевозками. «На наш взгляд, вступление в силу нормы, отменяющей привязку прохождения техосмотра к оформлению полиса ОСАГО, практически не повлияет на работу добросовестных транспортных компаний. Например, наша компания планирует прохождение технического осмотра заблаговременно. Автомобили в определенные дни и время въезжают на пункты техосмотра и получают диагностические карты о прохождении ТО с первого раза. В целом процедура занимает около 30–40 минут. Периодичность проведения техосмотра установлена законом и варьируется от 12 до 24 месяцев в зависимости от тоннажности и возраста ТС», - уверен Важа Такидзе, заместитель генерального директора «Авто-ПЭК».

Но эксперт уверен, что полностью решить проблему “серых” техосмотров новый закон вряд ли поможет. Ведь и сейчас за гарантированное прохождение ТО и получение диагностической карты операторы некоторых пунктов предлагают доплатить. Порой это еще дешевле, чем ремонтировать автомобиль.

«В целом отмена обязательного прохождения техосмотра перед оформлением полиса ОСАГО, на наш взгляд, не несет дополнительных рисков для безопасности на дорогах, поскольку большинство автовладельцев проходят ТО независимо от того, нужно это сделать для получения полиса или нет. И нововведения не побудят их хуже следить за состоянием своих автомобилей. А те, кто пренебрегает регулярным ТО, просто перестанут покупать диагностические карты и финансировать тем самым “серый” рынок», - считает Важа Такидзе.

«По словам чиновников, цель данных нововведений – обеспечить доступность страховых полисов ОСАГО. Новые поправки должны защитить водителей, которые временно не смогут пройти техосмотр, так как пока очень мало пунктов ТО, готовых принимать авто по обновленным правилам. Но после приобретения страхового полиса желательно все же получить диагностическую карту, чтобы в случае ДТП можно было рассчитывать на выплату от страховой компании», - говорит Самвел Меграбян.

Нужно ли будет проходить ТО?

Как пояснила 110KM.RU Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона СК «Ренессанс страхование», диагностическая карта с 22 августа будет не нужна только для оформления полиса ОСАГО. Проходить ТО нужно. Уже с 1 марта 2022 года по новой редакции КоАП штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Взимать штрафы будут, в том числе, и с помощью камер. Кроме того, закон об ОСАГО предусматривает взыскание ущерба с виновника ДТП, если техосмотр не пройден (для транспортных средств, перевозящих пассажиров или опасные грузы), либо он не пройден и причиной ДТП стала неисправность транспортного средства (для всех остальных транспортных средств, включая автомобили частных лиц). Поэтому стимулов пройти техосмотр вовремя более чем достаточно.

Единственный существенный минус нового порядка в том, что до отмены привязки оформления ДК и ОСАГО, шанс просто забыть оформить ДК был минимальный. Напоминания от страховой компании «не забудьте оформить полис» получал почти каждый автовладелец. Сейчас риск забыть пройти техосмотр вырастет.

«Что касается предложения о полной отмене техосмотра для автомобилей частных лиц, такая инициатива не подходит для российского автопарка, в котором большая доля автомобилей старше 10 лет. Даже если исходить только их положений подписанных нашей страной международных конвенций по безопасности дорожного движения и по экологическим требованиям. Не говоря уже о риске роста аварийности из-за технических неисправностей», - считает Татьяна Никифорович.

Таким образом, техосмотр автомобиля отменен только для покупки страховки, но проходить его по-прежнему нужно.

Уже сейчас новая процедура ТО коснулась грузовиков, автобусов и такси, а также водителей, чьим машинам исполнилось 4 года.
До весны следующего года обычным водителям ничего не грозит за отсутствие ТО, и, по сути, они могут его не проходить. Закон об ОСАГО гласит, что отсутствующая у водителя диагностическая карта не является основанием для отказа в страховой выплате, но у страховщика появляется право на регрессные требования. Выставить регресс страховщики могут автобусам, грузовикам и такси.

Водителям легковушек с не пройденным ТО требования регресса грозят лишь тогда, когда авто попадет в ДТП по причине неисправности.

«Проясним ситуацию: оформить ОСАГО, после вступления изменений в силу, можно будет без техосмотра, а пройти его автовладелец может в любое удобное ему время. Таким образом, законодательно будет лишь изменен набор документов для покупки полиса ОСАГО. Диагностическая карта все еще нужна автовладельцам, в том числе в сфере страхования. Без оформления техосмотра перемещаться по дорогам общего пользования, например, такси, автобусам нельзя, за это предусмотрен штраф», - рассказал руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг» Лихачев Андрей.

Чем отмена обязательного техосмотра может обернуться для водителей

«В погоне за сверхприбылью страховщики опять разводят автовладельцев. Подобное уже было в 2016 году, когда активно вводили процедуру «Европротокола». Помните, как активно во всех СМИ освещались все преимущества оформления по «Европротоколу»: и что ГИБДД ждать не нужно, и что быстро и просто, и выплату можно получить буквально в день ДТП. В том всеобщем хоровом восхвалении преимуществ Европротокола, СМИ забыли рассказать о пункте «Ж» части 1 ст. 14 Федерального закона об ОСАГО, которым предполагалась возможность предъявления к виновнику ДТП регрессного требования в размере суммы страховой выплаты, в случае, когда виновник «не представил свой экземпляр извещения о ДТП в свою страховую компанию в течение пяти дней после оформления ДТП». Люди этого не делали, а кто и делал, не всегда брал документальное подтверждение представления этого самого извещения. И страховщики воспользовались своим правом на регресс. В суды полетели сотни тысяч исков, а по большей части даже заявлений о выдаче судебного приказа, рассматривающихся в упрощенном порядке. И по этим искам страховщики взыскали с неподготовленных и непросвещённых граждан сотни миллионов страховых выплат. Отличный способ увеличить прибыльность», - говорит Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.

По его мнение, примерно то же самое происходит и сейчас. И дело опять в статье 14 закона об ОСАГО, предполагающей регресс в силу закона, только в этот раз стоит обратить внимание на пункт «И» части 1 ст. 14, и звучит это следующим образом: «К страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если: И) на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

«Я могу с уверенностью утверждать, что ситуация с огромным количеством исков повторится, только на этот раз основанием будет отсутствие действующей диагностической карты, или то, что причиной ДТП является техническая неисправность автомобиля. Не особо важно, практически у каждого автомобиля есть та или иная неисправность, а доказать горела или нет (и в какую сторону светила) разбитая в ДТП фара вообще невозможно. Так что страховщиков ждет экономия на выплатах, а автовладельцев – трудные времена. Средний размер выплаты в 2020 году был примерно 68 тысяч рублей. А общий размер выплат может быть очень большим - до 500 тысяч рублей за вред здоровью, и до 400 тысяч рублей за вред автомобилю каждого потерпевшего. А учитывая, что участников ДТП может быть несколько, довольно крупная сумма может пойти в регресс. Не стоит забывать про Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях» №219-ФЗ от 26 июля 2019 года, которым внесены изменения в ст. 12.1 в виде штрафа в размере 2000 рублей за управление автомобилем без техосмотра. Говорят, этот штраф будут собирать в автоматическом режиме», - уверен Алексей Поляков.

Подведем итоги: не смотря на то, что обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменен, пренебрегать им нельзя. Водители должны ежегодно проверять техническое состояние своих авто, чтобы не платить с 1 марта 2022 года штрафы и не получать регрессные требования от страховщиков в случае ДТП.

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Изменения в ОСАГО с 22 августа 2021 года: почему отменили техосмотр и что будет дальше
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