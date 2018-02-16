16 февраля 2018, 11:23

Изменились правила прохождения техосмотра

Правительство внесло ряд изменений в правила проведения техосмотра. Они касаются требований к состоянию автомобиля. Например, запретили оклеивать фары любой пленкой или эксплуатировать машину при неисправном усилителе руля. Помимо знака аварийной остановки и огнетушителя, на ТО обязательно проверят наличие аптечки.
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Процедуру и требования к техосмотру привели в соответствие с регламентом Таможенного союза. При проведении ТО эксперты будут проверять соблюдение следующих требований:
 
нельзя эксплуатировать автомобиль при любых дефектах рулевого управления, в том числе системы усилителя руля (например, подтекании жидкости)
нельзя демонтировать штатные стеклоочистители и стеклоомыватели
нельзя устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленку
все шины должны иметь одинаковый протектор, шипованные шины устанавливаются только полным комплектом 
в автомобиле должен быть знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель

Поправки оговаривают продолжительность проведения техосмотра. На осмотр легковых автомобилей отводится 30 минут.

В правительстве хотят ввести обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра. Эта мера направлена на борьбу с заочной торговлей диагностическими картами. Предлагалось даже ввести уголовную ответственность для недобросовестных экспертов. Штраф для автовладельцев за отсутствие техосмотра также могут увеличить до 800 рублей. Выявлять нарушителей планируют с помощью дорожных камер.
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Изменились правила прохождения техосмотра
{{material_122428}}Процедуру и требования к техосмотру привели в соответствие с регламентом Таможенного союза. При проведении ТО эксперты будут проверять соблюдение следующих требований: • нельзя эксплуатировать автомобиль при любых дефектах рулевого управления, в том числе системы усилителя руля (например, подтекании жидкости)• нельзя демонтировать штатные стеклоочистители и стеклоомыватели• нельзя устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленку• все шины должны иметь одинаковый протектор, шипованные шины устанавливаются только полным комплектом • в автомобиле должен быть знак аварийной остановки, аптечка и огнетушительПоправки оговаривают продолжительность проведения техосмотра. На осмотр легковых автомобилей отводится 30 минут.В правительстве хотят ввести обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра. Эта мера направлена на борьбу с заочной торговлей диагностическими картами. Предлагалось даже ввести уголовную ответственность для недобросовестных экспертов. Штраф для автовладельцев за отсутствие техосмотра также могут увеличить до 800 рублей. Выявлять нарушителей планируют с помощью дорожных камер.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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