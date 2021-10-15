15 октября 2021, 11:56
Изобретательный велосипедист сделал себе безвоздушные шины (видео)
Пока производители автомобильных покрышек разрабатывают прочные безвоздушные шины, блогер и заядлый велосипедист придумал оригинальные прочные шины для своего байка.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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В опубликованном видео подробно показан весь процесс создания покрышек. Работа трудоемкая, надо аккуратно нарезать трубу на десятки колечек, а затем методично соединить их друг с другом при помощи болтов и гаек. Однако с такими шинами велосипедисту больше не нужен ни насос, ни ремкомплект.
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11.10.2021, 16:28
10 автомобилей с самыми странными фарами
06.10.2021, 22:26
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05.10.2021, 15:58
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05.10.2021, 15:09
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