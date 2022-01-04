Изучаем американский рынок: что можно купить за 4 000 долларов?
BMW Z3 1996 года
Эта модель выпускалась с 1995 по 2002 годы, небольшой двухместный спорткар в США можно найти от 4,3 тыс. долларов! Машина известна тем, что появилась в серии «бондианы» в фильме «Золотой глаз». Она, кстати, стала первой машиной, с которой агент 007 «изменил» британскому автопрому. Изначально машина, выпускавшаяся в виде родстера или купе, получила двигатель объемом 1,9 л мощностью 138 л.с., но позже ее снабдили более достойным двигателем 2,8 л мощностью 190 л.с.
В России родстер 1996 года можно найти за 1,2 млн рублей.
Toyota Celica GT 2001 года
Еще один крутой спорткар, на этот раз из Японии. В США его можно купить за 3 995 долларов. Модель седьмого поколения выпускалась с двумя вариантами двигателя – на 140 и 180 л.с. Ее отличали удивительная маневренность и управляемость, сопоставимые с теми, что можно ощутить за рулем мотоцикла. Это, а также низкий ценник, надежность и экономичность, сделали модель довольно популярной.
Ford Mustang Cobra 2001 года
Эта модель американского бренда выпускалась с 1993 по 2004 годы и считалась одним из самых крутых «Мустангов». Она получила двигатель V8 объемом 4,6 л и мощностью 320 л.с., который позволял легко брать разгон от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунд. Всего был выпущен 7251 экземпляр, некоторые из которых доступны на вторичном рынке в США за 4000 долларов!
Mini Cooper S 2006 года
В США за нее придется отдать всего 3450 долларов. Несмотря на свою ретро внешность и скромные габариты, машина может похвастаться двигателем объемом 1,6 л с турбонаддувом, который выдает до 168 л.с. и разгоняет «Мини» до сотни всего за 7 секунд. Модель станет отличным выбором для тех, кто ищет проворный городской автомобиль и хочет наслаждаться процессом вождения.
Range Rover 1999 года
Этот абсолютно роскошный внедорожник отличали проходимость, но при этом уровень комфорта был сопоставим с роскошными седанами BMW и Mercedes. На отделку производители не поскупились, даже спустя столько лет салон отлично смотрится, в том числе благодаря обилию натуральной кожи и дерева. Единственная проблема машины – стоимость содержания, которая способна превысить заманчивую цену в 4000 долларов.
Chrysler 300C 2005 года
Не спешите списывать этот седан со счетов, ведь он получил Hemi V8 объемом 5,7 л с опцией отключения части цилиндров! В итоге, когда вам нужна мощность, вы используете все восемь и получаете 340 л.с. Либо отключаете 4 цилиндра и наслаждаетесь комфортной поездкой с экономичным 4-цилиндровым двигателем. Машину в приличном состоянии можно найти в США за 4,3 тыс. долларов.
Lincoln Navigator 2004 года
Модель второго поколения, выпускавшаяся с 2002 по 2006 годы, была огромным автомобилем, логично, что и двигатель она получила под стать размеру – V8 объемом 5,4 л мощностью 300 л.с. Примечательно, что трансмиссия при этом была только автоматическая 4-ступенчатая. Сейчас эту машину можно найти в продаже за 4000 долларов
Audi A6 2008 года
Премиальная модель из Германии сейчас доступна в США всего за 4000 долларов! В России седан 2008 года выпуска можно отыскать минимум за 800 тыс. рублей. Независимая подвеска гарантировала плавность движения, а роскошный и продуманный салон, может и покажется слегка устаревшим, но точно не утратившим премиальности. В целом эта машина очень комфортная и практичная.
Volvo V70 2005 года
Эта модель шведского бренда хорошо известна во всем мире, не только по причине высокой безопасности, но и вместительности! Только представьте, сложив задние сиденья вы получите 1641 л грузового пространства, а такой машине можно перевезти практически всё! Всего за 3500 долларов этот практичный универсал доступен на вторичном рынке в США, а в России можно найти его примерно за 500 тыс. рублей.
Mercedes-Benz ML 2001 года
Этот внедорожник можно купить в США за 3995 долларов, что не сильно меньше предложений в РФ – от 450 тыс. рублей. Буква «L» в названии означает люкс, так что машина создана для преодоления бездорожья с комфортом, свойственным машинам Mercedes-Benz.
По материалам сайта hotcars.com.
- 3 410 000 РAudi A6 2020 в Москве
- 3 375 000 РAudi A6 2020 в Москве
- 1 550 000 РMINI Cooper S 2015 в Москве
- 4 050 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 1 550 000 РLand Rover Range Rover 2009 в Москве
- 1 450 000 РAudi A6 2011 в Москве
- 9 737 364 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 750 000 РLincoln Navigator 2003 в Москве
- 9 060 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий