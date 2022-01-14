Изучаем немецкую военную машину «Ягдпантера», которую придумали для уничтожения Т-34
Сначала были бункеры
В начале Второй мировой немецкое командование считало самоходные артустановки с мощными орудиями средством борьбы не с танками, а с бункерами противника: по замыслу они должны были применяться при штурме хорошо укреплённых линий обороны и имели лёгкое бронирование. Грубо говоря, тактически это были «самоходные лафеты», которые обстреливали цели с некоторого расстояния, не попадая под ответный огонь. Однако, ещё во Франции стало понятным, что на практике самоходам часто приходится воевать не с бункерами или дзотами, а именно с танками противника, в том числе, и тяжёлыми. В Советском Союзе ситуация осложнилась: «забетонированных» линий обороны там не было, зато были танки. Для решения подобных задач стали создаваться САУ, рассчитанные на применение против танков.
Так, в 1942-м руководство Вермахта решило использовать базу танка «Пантера» для создания хорошо защищённой САУ с 88-миллиметровым орудием PaK 43. При этом планировалось увеличить толщину верхней части лобовой брони с 80 до 100 миллиметров. От пулемёта отказались, оснастив машину лишь бойницами для ведения огня из личного оружия. Сначала работа по созданию была поручена компании Krupp, но впоследствии передана Daimler-Benz. Машина получила название Jagdpanther – «Охотящаяся пантера». В процессе работы над САУ для снижения её массы пришлось отказаться от более толстой брони в передней части, и она осталась той же, что и на танке.
Первые прототипы появились в середине 1943 года. Ещё до запуска в серию «Ягдпантера» была модернизирована: опыт Курской битвы показал, что пулемёт для защиты от пехоты противника необходим, поэтому САУ им оснастили. Самоходка получила ту же компоновку, что и советская СУ-85, но имела более толстую лобовую броню и большую массу.
Технические подробности
Двигатель использовали карбюраторный от «Майбах» – такой же ставили на танки «Пантера». Максимальная скорость САУ по шоссе составила более 45 км/ч, что для машины с такой массой – очень хороший показатель. На высоте была и проходимость самоходки.
Орудие «Ягдпантеры» – Pak 43 – было тем же, что у «Насхорнов», «Фердинандов» и тяжёлых танков «Тигр-2». Оно обладало превосходными характеристиками и пробивало даже ИС-2, не говоря уже о другой бронетехнике союзников. Правда, калибра 88 миллиметров не всегда хватало в ситуациях, когда было необходимо использовать не бронебойные, а осколочно-фугасные боеприпасы. Впрочем, не стоит забывать, что «Ягдпантера» являлась истребителем танков, а не штурмовой артустановкой. Боекомплект состоял из 60 снарядов.
Толщину лобовой брони САУ, как уже отмечалось, в итоге снизили до 80 миллиметров. Борт и корма корпуса были 40-миллиметровыми. Для машины такой массы это было откровенно маловато. Та же СУ-85 имела борта и корму 45 миллиметров, хотя весила на 15,5 тонн меньше: около 30 тонн. Масса «Ягдпантеры» равнялась 45,5. С другой стороны, для истребителя танков это не было совсем уж критическим недостатком, так как тактика их использования подразумевала, что во время боя противник будет находиться только спереди.
Применение на практике
Первое боевое применение «Ягдпантер» состоялось лишь в июле 1944 года. Дело в том, что заводам, на которых производились машины, был нанесён существенный урон союзной авиацией. Поэтому производство постоянно прерывалось, и самоходок выпускали мало. Кроме того, сыграли роль некоторые недоработки, которые пришлось устранять. Интересно, что в первом бою одна из «Ягдпантер» была подбита немецким же танком Pz.Kpfw.IV, экипаж которого принял машину за чужую.
Как бы там ни было, новые САУ, всё же, оказались действительно эффективными в борьбе с танками союзников. Огневая мощь в сочетании с отличной подвижностью и достаточной защищённостью делали своё дело. Были, конечно, и определённые недостатки, в том числе чисто технические: оказалось, что передняя часть САУ была перегружена, что приводило к частым поломкам.
«Ягдпантеры» применялись, в основном, на Западном фронте. Против СССР они были использованы лишь в начале 1945 года, да и то в очень небольших количествах.
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