«Известия»: как изменился характер Lada Vesta Cross с новой китайской МКП-6

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Новая связка 1,8-литрового двигателя мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатой китайской 6-ступенчатой «механики» компании Wan Li Yang появилась на Lada Vesta Cross. Перед началом серийного производства коробку доработали: был изменен первичный вал, картер сцепления и коробки передач, а также механизм выбора передач и тросовый привод. В результате трансмиссия стала выдерживать повышенные нагрузки, а водитель получил дополнительную передачу, которая особенно полезна на трассе.

В городе работа с новой «шестиступкой» требует привыкания. Педаль сцепления оказалась неожиданно легкой, что, с одной стороны, снижает нагрузку на ногу в пробках, но одновременно делает ее менее информативной. Многие водители, привыкшие к автоматам, сталкиваются с трудностями при старте с места и переключении на пониженные передачи. Также журналисты обратили внимание на «короткую» первую передачу: двигатель быстро набирает обороты, и приходится часто переходить на вторую. В плотном городском потоке это может быть даже удобнее, чем на «пятиступке», однако для начинающих водителей такой алгоритм работы с КПП способен вызвать дискомфорт.

Фото: Lada

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По сравнению с базовой версией с МКП-5, Vesta Cross с новой коробкой стоит на 130 тыс. рублей дороже, а вместе с 1,8-литровым мотором обойдется в 2,09 млн рублей. Для сравнения, аналогичная комплектация с вариатором дороже всего на 5 тысяч рублей, поэтому большинство покупателей выбирают именно ее. Тем не менее, среди энтузиастов и поклонников классической механики «шестиступка» уже нашла свою нишу – пусть и не массовую.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р )

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