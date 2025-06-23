«Известия»: как изменился характер Lada Vesta Cross с новой китайской МКП-6
В городе работа с новой «шестиступкой» требует привыкания. Педаль сцепления оказалась неожиданно легкой, что, с одной стороны, снижает нагрузку на ногу в пробках, но одновременно делает ее менее информативной. Многие водители, привыкшие к автоматам, сталкиваются с трудностями при старте с места и переключении на пониженные передачи. Также журналисты обратили внимание на «короткую» первую передачу: двигатель быстро набирает обороты, и приходится часто переходить на вторую. В плотном городском потоке это может быть даже удобнее, чем на «пятиступке», однако для начинающих водителей такой алгоритм работы с КПП способен вызвать дискомфорт.
По сравнению с базовой версией с МКП-5, Vesta Cross с новой коробкой стоит на 130 тыс. рублей дороже, а вместе с 1,8-литровым мотором обойдется в 2,09 млн рублей. Для сравнения, аналогичная комплектация с вариатором дороже всего на 5 тысяч рублей, поэтому большинство покупателей выбирают именно ее. Тем не менее, среди энтузиастов и поклонников классической механики «шестиступка» уже нашла свою нишу – пусть и не массовую.
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Lada Vesta успешно сертифицировали в Иране
Седан Lada Vesta и кросс-универсал Vesta SW Cross получили в Иране сертификат одобрения типа, дающий право начать продажи на местном рынке. Дистрибутором выступает компания Nika Motor.Читать далее
-
10.12.2024, 00:12
Lada Vesta установила новый необычный рекорд
Автомобилям Lada не привыкать к эксплуатации в самых разных, подчас непростых условиях: в жару, мороз или на высокогорье. Кросс-универсал Lada Vesta SW Cross принес в коллекцию АвтоВАЗа новый рекорд: 100 тысяч километров в пределах одной страны по неповторяющемуся маршруту. Читать далее
-
09.09.2024, 08:43
В Иране сертифицируют Lada Vesta, которые пока не продают даже в России
В Иране началась процедура сертификации двух новых модификаций Lada Vesta. В страну привезли белый кросс-универсал Vesta SW Cross и черный седан Vesta в топовом исполнении, которого нет пока даже в России.Читать далее
-
10.06.2024, 12:55
АвтоВАЗ готовит для Lada Vesta новую коробку передач. Собрана первая партия машин
АвтоВАЗ планирует вывести на рынок абсолютно новую версию Lada Vesta. На смену 5-ступенчатой механической коробке передач придет коробка на 6 ступеней от «восточного партнера». В Тольятти уже собрали десяток тестовых автомобилей в разных типах кузова.Читать далее
-
21.05.2024, 07:43
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada. Первым доступным регионом станет не Москва и не Самара
Автомобили Lada появились в продаже на крупном отечественном маркетплейсе Wildberries. В категории «Транспортные средства» представлены автомобили преимущественно семейства Lada Vesta, но купить их могут не все.Читать далее
-
11.04.2024, 07:45
Lada Vesta стала еще дороже: АвтоВАЗ пересмотрел комплектации
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