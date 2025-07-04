«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Внешне Niva Sport мало чем отличается от обычной версии, но ее поведение на дороге изменилось значительно. Установлена новая пятиступенчатая коробка передач с улучшенным механизмом переключения, рычаг которой теперь ближе к водителю. Также внедорожник стал стабильнее держать колею, благодаря измененной конструкции задней подвески – вместо тяги Панара использованы четыре продольных рычага и стабилизатор поперечной устойчивости. Машина меньше кренится в поворотах и увереннее чувствует себя на трассе. При этом увеличенная мощность сделала ее более склонной к заносу, что добавляет адреналина, но требует больше внимания.
Цена Lada Niva Sport – около 1,7 млн рублей, что делает ее самой дорогой версией модели. За эти деньги покупатель получает не только более современный и мощный двигатель, но и улучшенные тормоза (задние дисковые), пересмотренную ходовую и частично обновленный интерьер с красно-черной отделкой.
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01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
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30.06.2025, 06:41
Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
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На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
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Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
08.06.2025, 11:49
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В условиях доминирования китайских кроссоверов на российском авторынке отечественные внедорожники продолжают оставаться востребованными у покупателей. Среди лидеров – модели, сочетающие простоту конструкции, надежность и относительно невысокую стоимость.Читать далее
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