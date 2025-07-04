«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»

«Известия» протестировали новую версию и выяснили , все сильные и слабые стороны «заряженного» внедорожника Niva Sport. Самое заметное обновление – это установка нового двигателя. Вместо привычного 1,7-литрового 8-клапанного мотора на 83 л.с., инженеры АвтоВАЗа решили перенести 1,6-литровый 16-клапанный агрегат мощностью 122 л.с., ранее применяемый на Lada Granta Sport. Такой шаг дал прибавку к мощности в полтора раза и позволил сократить время разгона до 100 км/ч с 17 до 11,8 секунд. Однако мотор требует работы на высоких оборотах – до 3–3,5 тысяч об/мин он не раскрывает всего потенциала, что может быть неудобно для начинающих водителей или в городском режиме.

Внешне Niva Sport мало чем отличается от обычной версии, но ее поведение на дороге изменилось значительно. Установлена новая пятиступенчатая коробка передач с улучшенным механизмом переключения, рычаг которой теперь ближе к водителю. Также внедорожник стал стабильнее держать колею, благодаря измененной конструкции задней подвески – вместо тяги Панара использованы четыре продольных рычага и стабилизатор поперечной устойчивости. Машина меньше кренится в поворотах и увереннее чувствует себя на трассе. При этом увеличенная мощность сделала ее более склонной к заносу, что добавляет адреналина, но требует больше внимания.

Фото: Lada

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Цена Lada Niva Sport – около 1,7 млн рублей, что делает ее самой дорогой версией модели. За эти деньги покупатель получает не только более современный и мощный двигатель, но и улучшенные тормоза (задние дисковые), пересмотренную ходовую и частично обновленный интерьер с красно-черной отделкой.

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