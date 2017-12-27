27 декабря 2017, 10:23

Известна «начинка» BMW X3 M

В следующем году BMW намерена представить «заряженную» версию своего кроссовера X3. Новинка под индексом М получит в свое распоряжение 3-литровым турбированным агрегатом, позаимствованным у седана М3.
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BMW X3
Выпускается с 2003 г.
Отзывов: 4
Мощность двигателя составит 480 л. с., что на 30 сил больше, чем у «донора». Динамические характеристики модели пока не разглашаются. Известно, что этим же мотором будут оснащаться седан M3 и купе M4 следующего поколения.

Новый BMW X3 M на мировом авторынке будет соперничать с Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC63. Чуть позже производитель выпустит соответствующую модификацию  кроссовера X4.

Cейчас самым мощным вариантом X3 является M40i. Он приводится в движение 3-литровой «шестеркой» с отдачей 360 «лошадей». Помимо этого, вседорожник имеет дизельный 6-цилиндровым мотор на 249 сил.

Новинки и концепт кары БМВ Х3, Х 3, X 3

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Известна «начинка» BMW X3 M
{{model_139}}Мощность двигателя составит 480 л. с., что на 30 сил больше, чем у «донора». Динамические характеристики модели пока не разглашаются. Известно, что этим же мотором будут оснащаться седан M3 и купе M4 следующего поколения.Новый BMW X3 M на мировом авторынке будет соперничать с Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC63. Чуть позже производитель выпустит соответствующую модификацию  кроссовера X4.Cейчас самым мощным вариантом X3 является M40i. Он приводится в движение 3-литровой «шестеркой» с отдачей 360 «лошадей». Помимо этого, вседорожник имеет дизельный 6-цилиндровым мотор на 249 сил.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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