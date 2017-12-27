27 декабря 2017, 10:23
Известна «начинка» BMW X3 M
В следующем году BMW намерена представить «заряженную» версию своего кроссовера X3. Новинка под индексом М получит в свое распоряжение 3-литровым турбированным агрегатом, позаимствованным у седана М3.
Новый BMW X3 M на мировом авторынке будет соперничать с Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC63. Чуть позже производитель выпустит соответствующую модификацию кроссовера X4.
Cейчас самым мощным вариантом X3 является M40i. Он приводится в движение 3-литровой «шестеркой» с отдачей 360 «лошадей». Помимо этого, вседорожник имеет дизельный 6-цилиндровым мотор на 249 сил.
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09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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