9 июля 2019, 16:11

Известная стоимость Aurus Senat для частных клиентов

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Названа предварительная стоимость седана Aurus Senat, разработанного специально для высокопоставленных российских политиков. За «гражданскую» версию отечественного люксового автомобиля придется заплатить 18 млн рублей.
Aurus Сенат
Выпускается с 2018 г.
Об этом РИА «Новости» рассказали в Министерстве промышленности и торговли России. Всего в текущем году планируется реализовать 5-6 машин. По словам главы Минтпромторга Дениса Мантурова, небольшие частные продажи объясняются высокой загруженностью в президентский автопарк. Поэтому желающим приобрести отечественный люксовый автомобиль придется ждать.

Седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700 приводятся в движение гибридной силовой установкой. Она состоит из 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8 и электромотора с небольшим объемом. Суммарная отдача «начинки» составляет 600 л. с. В паре с установкой трудится 9-ступенчатая АКПП.

Ранее сообщалось, что клиентам, первым оформившим предзаказ на автомобили Aurus, придется ждать еще минимум год. Поставки дилерам в 2019 году не планируются. Начало розничных продаж передвинули на 2020 год. По неофициальной версии, задержка связана с «комплексом вопросов производственно-организационного характера». 

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Известная стоимость Aurus Senat для частных клиентов
{{model_6719}} Об этом РИА «Новости» рассказали в Министерстве промышленности и торговли России. Всего в текущем году планируется реализовать 5-6 машин. По словам главы Минтпромторга Дениса Мантурова, небольшие частные продажи объясняются высокой загруженностью в президентский автопарк. Поэтому желающим приобрести отечественный люксовый автомобиль придется ждать.Седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700 приводятся в движение гибридной силовой установкой. Она состоит из 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8 и электромотора с небольшим объемом. Суммарная отдача «начинки» составляет 600 л. с. В паре с установкой трудится 9-ступенчатая АКПП.Ранее сообщалось, что клиентам, первым оформившим предзаказ на автомобили Aurus, придется ждать еще минимум год. Поставки дилерам в 2019 году не планируются. Начало розничных продаж передвинули на 2020 год. По неофициальной версии, задержка связана с «комплексом вопросов производственно-организационного характера». 
2019-07-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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