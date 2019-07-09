9 июля 2019, 16:11
Известная стоимость Aurus Senat для частных клиентов
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Названа предварительная стоимость седана Aurus Senat, разработанного специально для высокопоставленных российских политиков. За «гражданскую» версию отечественного люксового автомобиля придется заплатить 18 млн рублей.
Aurus Сенат
Выпускается с 2018 г.
Седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700 приводятся в движение гибридной силовой установкой. Она состоит из 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8 и электромотора с небольшим объемом. Суммарная отдача «начинки» составляет 600 л. с. В паре с установкой трудится 9-ступенчатая АКПП.
Ранее сообщалось, что клиентам, первым оформившим предзаказ на автомобили Aurus, придется ждать еще минимум год. Поставки дилерам в 2019 году не планируются. Начало розничных продаж передвинули на 2020 год. По неофициальной версии, задержка связана с «комплексом вопросов производственно-организационного характера».
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Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
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Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
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