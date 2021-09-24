Известного блогера, хваставшегося своим богатством, арестовали, и конфисковали 50 его роскошных автомобилей
Фото: autoevolution.com
По данным следствия, Карраскильо и два его приятеля организовали незаконный стриминговый сервис, где транслировали пиратские материалы. Они крали видео у кабельных каналов и распространяли его через свой сервис (по IPTV) по платной подписке. С марта 2016 года по ноябрь 2019 года Карракильо сумел заработать десятки миллионов долларов. Он тратил деньги на покупку особняков и люксовых спорткаров, которыми потом хвастался в соцсетях.
Федералы конфисковали у Карраскильо 57 роскошных автомобилей, 52 объекта недвижимости в Нью-Джерси и более 34 млн долларов. Но все эти миллионы не смогут спасти Оми от правосудия. 28 сентября ему будет предъявлено серьезное обвинение. По совокупности статей прокурор будет требовать 514 лет тюрьмы.
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