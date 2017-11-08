Известны цены на Dacia Duster в Европе
Модель предложат в 4 вариантах исполнения: Duster, Essentiel, Confort и Prestige. В самом дорогом варианте автомобиль будет стоить 20 650 евро или 1 450 000 рублей по актуальному курсу.
После обновления у кроссовера изменились передняя часть кузова, корма и оптика. Помимо этого, дизайн украсили видоизмененные 17-дюймовые колесные диски, а передняя стойка сдвинулась на 100 мм вперед. салоне установлена новая приборная панель с большим экраном бортового компьютера, рулевое колесо оснащено клавишами и регулировкой по вылету. На центральной консоли изменилось расположение экрана мультимедийной системы – теперь он находится выше.
Под капотом у «Дастера» установлен 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. Также покупателям доступен вариант с турбированным 1,2-литровым агрегатом. Из дизелей доступны 90- и 110-сильные варианты.
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