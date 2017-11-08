8 ноября 2017, 16:20

Известны цены на Dacia Duster в Европе

Новое поколение вседорожника Dacia Duster, который в России известен под брендом Renault, поступило в продажу на европейский авторынок. Стартовая цена на автомобиль составляет 11 990 евро, что эквивалентно сумме в 815 000 рублей.
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Известны цены на Dacia Duster в Европе Dacia

Модель предложат в 4 вариантах исполнения: Duster, Essentiel, Confort и Prestige. В самом дорогом варианте автомобиль будет стоить 20 650 евро или 1 450 000 рублей по актуальному курсу.

После обновления у кроссовера изменились передняя часть кузова, корма и оптика. Помимо этого, дизайн украсили видоизмененные 17-дюймовые колесные диски, а передняя стойка сдвинулась на 100 мм вперед. салоне установлена новая приборная панель с большим экраном бортового компьютера, рулевое колесо оснащено клавишами и регулировкой по вылету. На центральной консоли изменилось расположение экрана мультимедийной системы – теперь он находится выше.

Под капотом у «Дастера» установлен 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. Также покупателям доступен вариант с турбированным 1,2-литровым агрегатом. Из дизелей доступны 90- и 110-сильные варианты.

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Форум Dacia 1310
Как проверить, поменять масло в коробке передачь на Dacia 1310,подскажите пожалуйста!
Александр
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подскажите , где номер двиготеля на солензе!!!
жека
Российские седаны Logan ржавеют, несмотря на гарантию
У меня Логану нет и двух лет - по всему кузову множественные мелкие пятнышки ржавчины. Поеду ругаться в сервис - прочитал, что гарантия на ЛК покрытие увеличена до 2 лет.
Алексей
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Известны цены на Dacia Duster в Европе
{{material_3085}} Модель предложат в 4 вариантах исполнения: Duster, Essentiel, Confort и Prestige. В самом дорогом варианте автомобиль будет стоить 20 650 евро или 1 450 000 рублей по актуальному курсу.После обновления у кроссовера изменились передняя часть кузова, корма и оптика. Помимо этого, дизайн украсили видоизмененные 17-дюймовые колесные диски, а передняя стойка сдвинулась на 100 мм вперед. салоне установлена новая приборная панель с большим экраном бортового компьютера, рулевое колесо оснащено клавишами и регулировкой по вылету. На центральной консоли изменилось расположение экрана мультимедийной системы – теперь он находится выше.Под капотом у «Дастера» установлен 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. Также покупателям доступен вариант с турбированным 1,2-литровым агрегатом. Из дизелей доступны 90- и 110-сильные варианты.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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