17 июля 2017, 10:57

Известны подробности отзывной кампании «УАЗ»

Ульяновский автозавод объявил о проведении масштабной отзывной кампании, под которую попадают более 70 тыс. автомобилей семейства Patriot. Внедорожники, а также пикапы и Cargo были проданы в период с марта 2014 по июль 2017-го.
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По официальным данным автопроизводителя, причиной сервисной акции стала необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. Дело в том, что активная эксплуатация их может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля.

По данным «УАЗ», проведение отзывной кампании носит, прежде всего, проверочный характер. Попадает ли автомобиль под действие сервисной акции, можно по спискам VIN-номеров, которые опубликованы на сайте Росстандарта. Также дилеры разошлют владельцам машин уведомительные письма с просьбой обратиться в ближайший дилерский центр.

В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Известны подробности отзывной кампании «УАЗ»
{{material_119972}} По официальным данным автопроизводителя, причиной сервисной акции стала необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. Дело в том, что активная эксплуатация их может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля.По данным «УАЗ», проведение отзывной кампании носит, прежде всего, проверочный характер. Попадает ли автомобиль под действие сервисной акции, можно по спискам VIN-номеров, которые опубликованы на сайте Росстандарта. Также дилеры разошлют владельцам машин уведомительные письма с просьбой обратиться в ближайший дилерский центр.В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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