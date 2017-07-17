Известны подробности отзывной кампании «УАЗ»
Ульяновский автозавод объявил о проведении масштабной отзывной кампании, под которую попадают более 70 тыс. автомобилей семейства Patriot. Внедорожники, а также пикапы и Cargo были проданы в период с марта 2014 по июль 2017-го.
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По данным «УАЗ», проведение отзывной кампании носит, прежде всего, проверочный характер. Попадает ли автомобиль под действие сервисной акции, можно по спискам VIN-номеров, которые опубликованы на сайте Росстандарта. Также дилеры разошлют владельцам машин уведомительные письма с просьбой обратиться в ближайший дилерский центр.
В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.
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Отзывы по теме
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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